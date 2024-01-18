Reggaetown é destaque em festival de reggae na Serra; confira programação

As releituras de grandes clássicos feitas pela banda Reggaetown vem dando o que falar e chamou a atenção do baixista Shavo Odadjian, do System Of A Down, e de Chico Buarque, que compartilharam as versões das músicas "Toxicity" e “O que será", respectivamente, na pegada do reggae. E os paraenses se juntam aos grupos 3030 e Mensana no line up da edição de verão do Reggae Sunset – Pé na Areia, que acontece neste sábado (20), no Silva's Beach Club, na Praia de Carapebus, Serra.
A banda, que atua desde 2010 na cena reggae de Belém/PA, é uma das expressões mais fortes da música deste segmento do norte do país, com várias composições autorais lançadas. Disponíveis nas plataformas digitais, o público pode conferir o CD "Viver na Paz" e o EP "Grito de Terceiro Mundo", além dos projetos "Aura Sessions" e “Aura Sessions #2” , com participação do cantor chileno Tiano Bless, com músicas próprias e webclipes de cada single.
O vocalista da banda, Bruno Rodriguez, garante estar numa expectativa positiva e cheia de ansiedade para conhecer a Serra e a vibe da galera. Vale destacar que esta será a estreia do grupo na cidade e o segundo show no Espírito Santo - já se apresentaram em Vila Velha, na Barra do Jucu. "Queremos fazer um show que toque o coração das pessoas. Fizemos um repertório onde a galera possa curtir o que vê e escuta nas redes sociais, além de músicas autorais novas que iremos lançar em breve e algumas antigas. As versões são a cereja do bolo", declara o cantor.
As famosas versões feitas pelo grupo caíram no gosto popular. Bruno Rodriguez explica que a ideia surgiu logo após a pandemia, quando um amigo disse que todo mundo tinha que conhecer essas versões que já eram tocadas nos shows do Reggaetown.
"A partir daí tivemos a ideia de fazer um vídeo em cada lugar diferente e deu super certo. Os vídeos começaram a viralizar e até foram repostadas por grandes artistas". Uma curiosidade: nas redes sociais a banda Reggaetown é seguida pelo ator Patrick Dempsey, do seriado "Grey's Anatomy".
Atualmente, a banda está finalizando seu disco, “Oceano”, e já lançou clipes de três canções deste novo projeto: “Rumores” , “Cigana” e “Namoral”, disponíveis no canal da banda.
REGGAE SUNSET - PÉ NA AREIA
- CONVIDADOS: Pé na Areia, com as bandas 3030, Mensana e Reggaetown
- ONDE: A partir das 16h, no Silva’s Beach Club. Av. Espírito Santo, 197, Praia de Carapebus, Serra
- INGRESSOS: R$ 100 (1º lote, inteira) e R$ 50 (1º lote, meia-entrada). À venda no site lebillet.com.br