Reflexos de Vitória: fotografia de capixaba leva menção honrosa na Itália

A baía que corta Vitória espelhado na fachada envidraçada de um prédio, é o ponto de partida da imagem do fotojornalista de A Gazeta Vitor Jubini. A fotografia, reconhecida no Siena Awards Festival, na Itália, foi feita por drone e recebeu menção honrosa em um dos prêmios mais prestigiados do circuito internacional.
O quadro integra a série “Cidade reflexo: ensaio retrata Vitória refletida na arquitetura espelhada”, publicada em 2023. No conjunto, Jubini convida o público a rever a capital a partir de seus próprios reflexos - fachadas que viram tela, onde se sobrepõem mar, tráfego, céu e geometria urbana.
“Em um cenário em que o Espírito Santo ainda busca maior visibilidade no mapa cultural brasileiro e internacional, estar em um evento de destaque é um marco de representatividade. Mostra que nossa produção visual tem qualidade, sensibilidade e potência para ocupar espaços além das fronteiras locais”, afirma o fotógrafo.
Além da menção, a obra passa a integrar a exposição “Above Us Only Sky”, dedicada a imagens aéreas realizadas com drones. A mostra reúne capturas que se destacam por cores, formas, perspectivas e pela compreensão da paisagem e de seus elementos naturais e urbanos - critérios que aproximam a poética do voo da leitura crítica do território.
