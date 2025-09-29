ES no topo!

Reflexos de Vitória: fotografia de capixaba leva menção honrosa na Itália

Registro do fotojornalista de A Gazeta Vitor Jubini foi reconhecido no Siena Awards Festival, na Itália

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 15:34

Fotografia de Vitor Jubini recebeu menção honrosa em premiação na Itália Crédito: Vitor Jubuni

A baía que corta Vitória espelhado na fachada envidraçada de um prédio, é o ponto de partida da imagem do fotojornalista de A Gazeta Vitor Jubini. A fotografia, reconhecida no Siena Awards Festival, na Itália, foi feita por drone e recebeu menção honrosa em um dos prêmios mais prestigiados do circuito internacional.

O quadro integra a série “Cidade reflexo: ensaio retrata Vitória refletida na arquitetura espelhada”, publicada em 2023. No conjunto, Jubini convida o público a rever a capital a partir de seus próprios reflexos - fachadas que viram tela, onde se sobrepõem mar, tráfego, céu e geometria urbana.

O fotojornalista Vitor Jubini foi reconhecido no Siena Awards Festival Crédito: Arquivo pessoal

“Em um cenário em que o Espírito Santo ainda busca maior visibilidade no mapa cultural brasileiro e internacional, estar em um evento de destaque é um marco de representatividade. Mostra que nossa produção visual tem qualidade, sensibilidade e potência para ocupar espaços além das fronteiras locais”, afirma o fotógrafo.

Além da menção, a obra passa a integrar a exposição “Above Us Only Sky”, dedicada a imagens aéreas realizadas com drones. A mostra reúne capturas que se destacam por cores, formas, perspectivas e pela compreensão da paisagem e de seus elementos naturais e urbanos - critérios que aproximam a poética do voo da leitura crítica do território.

A foto de Jubini está na exposição “Above Us Only Sky” Crédito: Arquivo pessoal

*Com informações de Hugo Dadalto

