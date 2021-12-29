Rede Gazeta fecha parceria com P12 Guarapari para shows no verão

O beach club P12 Guarapari Crédito: Divulgação/P12 Guarapari

A estação mais quente do ano já está pocando no Espírito Santo (mesmo com algumas chuvas) e a Rede Gazeta, em parceria com o P12 Guarapari, está preparando diversas atrações nacionais para ferver o verão em 2022. A abertura oficial da programação já acontece nesta quinta-feira (30), quando a dupla Maiara e Maraísa sobe ao palco para embalar os fãs capixabas. Nas próximas semanas, gigantes como Léo Santana e Wesley Safadão também desembarcam na Cidade Saúde.

O P12 traz para o Espírito Santo o charme e o padrão de excelência de um dos maiores beach clubs do país, o P12 Parador Internacional, de Santa Catarina. O local tinha previsão de ser inaugurado em solo capixaba no final do ano de 2020, porém, a abertura foi adiada por conta da pandemia. Com o avanço da vacinação e diminuição dos casos da Covid-19 no Estado, a casa de shows vai abrir as portas, mas seguindo protocolos de segurança sanitária.

Com uma vista paradisíaca da Lagoa Doce, em Guarapari, a Rádio Litoral, Rádio Mix e o site HZ - o portal de entretenimento de A Gazeta - farão ações nos eventos do P12 para ficarem pertinho do capixaba. “É uma oportunidade de aproximar as marcas do público e gerar experiência. Para a Litoral e Mix, é um reforço, já que elas são conhecidas. Para HZ, a gente trabalha consciência, com o objetivo de fazer as pessoas conhecerem o nosso novo produto", pontua a gerente-geral de Marketing da Rede, Camila Uliana.

Na avaliação do gerente comercial da Rede Gazeta, Ivan Reis, o público vai se surpreender com a temporada de verão. “O P12 é, sem dúvidas, o espaço mais bonito e com a melhor estrutura do Espírito Santo — e quem sabe até do Brasil — para receber grandes eventos. Estamos muito felizes com essa parceria e por poder promover shows tão aguardados pelo público”.

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