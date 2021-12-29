Rede Gazeta fecha parceria com P12 Guarapari para shows no verão

A estação mais quente do ano já está pocando no Espírito Santo (mesmo com algumas chuvas) e a Rede Gazeta, em parceria com o P12 Guarapari, está preparando diversas atrações nacionais para ferver o verão em 2022. A abertura oficial da programação já acontece nesta quinta-feira (30), quando a dupla Maiara e Maraísa sobe ao palco para embalar os fãs capixabas. Nas próximas semanas, gigantes como Léo Santana e Wesley Safadão também desembarcam na Cidade Saúde.
O P12 traz para o Espírito Santo o charme e o padrão de excelência de um dos maiores beach clubs do país, o P12 Parador Internacional, de Santa Catarina. O local tinha previsão de ser inaugurado em solo capixaba no final do ano de 2020, porém, a abertura foi adiada por conta da pandemia. Com o avanço da vacinação e diminuição dos casos da Covid-19 no Estado, a casa de shows vai abrir as portas, mas seguindo protocolos de segurança sanitária.
Com uma vista paradisíaca da Lagoa Doce, em Guarapari, a Rádio Litoral, Rádio Mix e o site HZ - o portal de entretenimento de A Gazeta - farão ações nos eventos do P12 para ficarem pertinho do capixaba. “É uma oportunidade de aproximar as marcas do público e gerar experiência. Para a Litoral e Mix, é um reforço, já que elas são conhecidas. Para HZ, a gente trabalha consciência, com o objetivo de fazer as pessoas conhecerem o nosso novo produto", pontua a gerente-geral de Marketing da Rede, Camila Uliana.
Na avaliação do gerente comercial da Rede Gazeta, Ivan Reis, o público vai se surpreender com a temporada de verão. “O P12 é, sem dúvidas, o espaço mais bonito e com a melhor estrutura do Espírito Santo — e quem sabe até do Brasil — para receber grandes eventos. Estamos muito felizes com essa parceria e por poder promover shows tão aguardados pelo público”.
CONFIRA A AGENDA DE SHOWS DO P12 GUARAPARI
- Quinta-feira, 30 de dezembro, às 21h: inauguração do P12 com Maiara e Maraisa
- Sexta-feira, 31 de dezembro, 22h: Spettacolo Réveillon 2022 com Léo Santana, Bero Costa e DJs convidados
- Sábado, 1º de janeiro, 21h: Tierry e Alemão do Forró
- Domingo, 2 de janeiro, 15h: Wesley Safadão, Raí Saia Rodada e Marcynho Sensação
- Sexta-feira, 7 de janeiro, 21h: Jorge & Mateus, Pedro Sampaio e Dilsinho
- Sábado, 8 de janeiro, 21h: In Concert Festival, com Kolombo, Fran Bortolossi, Gabe, Gustavo Mota, Groove Delight, Jess e Monia Lombardi
- Sexta-feira, 14 de janeiro, 20h: Baile da Favorita, com Luisa Sonza, Kekel, G15, Poze do Rodo, PK, Don Juan, TH, MD Chefe e Felipe Mar
- Sábado, 15 de janeiro, 21h: Xand Avião e Zé Vaqueiro
- Domingo, 16 de janeiro, 15h: Matheus e Kauan, Clayton & Romario, Bell Marques e Eric Land
- Sábado, 22 de janeiro, 21h: Vitor Fernandes, João Gomes e Tarcísio do Acordeon
- Sexta-feira, 28 de janeiro, 21h: Skank, Marcelo Falcão e Jopin
- Sábado, 29 de janeiro, 21h: Playground Music Festival