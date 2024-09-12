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Música

'Raridades X': Xuxa anuncia álbum com faixas inéditas da carreira; veja lista

Segundo Xuxa, não se trata de uma retomada na carreira musical, mas um "carinho" para os apaixonados pela sua trajetória
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 12 de Setembro de 2024 às 19:05

Após oito anos do álbum 'XSPB 13', Xuxa Meneghel anuncia novo projeto musical
Após oito anos do álbum 'XSPB 13', Xuxa Meneghel anuncia novo projeto musical Crédito: Blad Meneghel/Divulgação
Xuxa Meneghel deve lançar o primeiro álbum depois de um hiato de oito anos. A apresentadora surpreendeu os fãs ao anunciar Raridades X, com músicas inéditas; que foram apresentadas em programas especiais e ficaram de fora de seus outros discos.
O novo álbum, com 10 faixas, será lançado pela Som Livre no dia 24 de setembro. Já é possível fazer o pré-save em plataformas digitais. Além da assinatura na parceria, Xuxa recebeu uma homenagem da gravadora: um quadro comemorativo dos 10 bilhões de plays de suas canções nas plataformas de streaming.
"Eu tenho fãs que são mais que fãs. Cada vez que um artista da Som Livre fazia algum lançamento, sempre ia alguém nos comentários e perguntava: e a Xuxa?", disse a rainha dos baixinhos em seu anúncio do lançamento no Instagram.
Segundo Xuxa, não se trata de uma retomada na carreira musical, mas um "carinho" para os apaixonados pela trajetória da apresentadora. Ela deu a entender que o Raridades X não será o único fruto do novo contrato.
"Eu sei que de repente vai ter algumas [músicas] que vocês sentirão falta e ainda não vieram, muitas vezes bate em compositores que não deram ok e outras dificuldades, mas estamos fazendo de tudo para que a partir de agora sempre tenha novidades", escreveu ela.
Confira as faixas que estarão presentes no novo álbum:
Ilha Deserta - Com Amor - Astronauta de Papel - Você Caiu do Céu - Chefinho Mandou - Litoral - Amigo Especial - Defensores da Natureza - Pé no Chão - Doce Mel (Bom Estar Com Você).

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