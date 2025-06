Famosos

Thais Carla exibe novo visual após bariátrica e desabafa: 'Foi pela saúde'

Dançarina, que chegou aos 170 kg antes de fazer a cirurgia bariátrica, também reclamou dos ataques de ódio e criticou Paulo Gustavo: 'Ele era gordofóbico'

Carioca, mas morando em Salvador há seis anos -com um intervalo de seis meses em São Paulo-, Thais foi operada na capital baiana no dia 28 de abril. Em uma entrevista antes da cirurgia, a influenciadora contou que chegou a ultrapassar os 200 kg e precisou perder 30 kg para poder realizar o procedimento. "Cuidar de mim também é um ato de amor. A mesma coragem de sempre, agora com ainda mais brilho. Bora viver tudo que essa nova versão tem para mostrar?", acrescentou ela na publicação.>

Thais Carla disse que atualmente está com 155 kg, em entrevista ao canal LeoDias TV nesta quarta-feira (11), e contou o que a levou a optar pela cirurgia: "A minha decisão não foi pela estética. Foi pela saúde e, principalmente, pelas minhas filhas. Elas querem a mãe para brincar, e é horrível quando você não tem acesso. A gordofobia vai além. Você vai a um restaurante pensando no que vai comer, e eu ia pensando na cadeira. Ia viajar e tinha que me preocupar com o assento. Eu estava exausta disso tudo", explicou mãe de Maria, de 7 anos, e Eva, de 3, frutos do casamento com o fotógrafo Israel Reis.>