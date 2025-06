Amor no ar

Maria Cândida assume novo namorado e anuncia casamento

Maria Cândida, 53, aproveitou o Dia dos Namorados para assumir o relacionamento com Patrick Gountier, investidor do mercado financeiro.>

Em seu perfil do Instagram, a jornalista publicou uma série de fotos ao lado do namorado e desabafou sobre a forma que enxergava o amor. "Passei década sem namorado, sem acreditar mais no amor, com preguiça dessa data. Quanto eu menos esperava, o Patrick apareceu para me mostrar que vale muito a pena ter um companheiro, dividir a vida", disse ela, que estava há 10 anos sem namorar.>