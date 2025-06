Ressignificar

Dia dos Namorados sem namorado? Transforme esse momento em um presente para si

Estar sem namorado no Dia dos Namorados não é problema quando você está conectada com você mesma. Descubra como

É buquê na floricultura, corações em todas as vitrines, casal no comercial da TV, reserva no restaurante. Até o algoritmo das redes sociais parece conspirar: fotos apaixonadas, músicas românticas, declarações públicas… Tudo isso criando um ruído sutil (ou nem tanto) na sua mente: “Será que tem algo errado comigo?”>