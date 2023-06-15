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Música

Raça Negra anuncia cruzeiro temático em comemoração aos 40 anos da banda

Grupo liderado por Luiz Carlos recebe os fãs no ‘Cheia de Manias em Alto Mar’, com três dias de festa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 15 de Junho de 2023 às 11:31

Luiz Carlos, vocalista do Raça Negra
Luiz Carlos, vocalista do Raça Negra Crédito: Instagram/@racanegra
Em comemoração aos 40 anos da banda, o Raça Negra anunciou nesta quarta-feira, 14, que fará um cruzeiro temático em novembro. O Cheia de Manias em Alto Mar promete reviver o melhor dos anos 1990. No repertório, hits que embalaram gerações como É Tarde Demais, Deus Me Livre, Cigana e Cheia de Manias, que dá nome ao cruzeiro.
O grupo, liderado por Luiz Carlos, vai se apresentar a bordo do navio MSC Preziosa entre os dias 9 e 12. O evento também receberá convidados especiais como Belo e o vocalista Leonardo do grupo Menos é Mais. Além disso, os cruzeiristas vão poder curtir o show intitulado Gigantes do Samba, com a dobradinha Raça Negra e Alexandre Pires.
O embarque e desembarque do cruzeiro será no porto de Santos. O roteiro dos três dias de festa ainda será divulgado e pode ser conferido no site oficial do evento: https://cheiademaniasemaltomar.com.br/
O Raça Negra também vai se apresentar na noite de 11 de outubro, no Espaço Unimed São Paulo, com o Show Especial - Raça Negra 40 anos de Sucesso.

SOBRE O RAÇA NEGRA

Na década de 80, precisamente em 1983, surgia a banda Raça Negra, formada no bairro Vila Nhocuné, na zona leste de São Paulo.
O grupo gravou seu primeiro disco (já com sete integrantes) em 1991. Lançando um álbum a cada ano, emplacaram inúmeros sucessos e deu início à era do pagode, o samba paulista, que invadiria as rádios populares no início dos anos 1990.
O sucesso do Raça Negra, que lançou mais de dezoito discos, se manteve por boa parte da década e a banda chegou a ter o maior cachê cobrado por um show nacional naquela época. O grupo participou das transições do mercado fonográfico do vinil ao streaming e desafiou o tempo.

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