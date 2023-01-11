Promete: Maneva apresenta nova música de trabalho em show no ES

A banda Maneva é formada por Tales de Polli (voz e violão), Felipe Sousa (guitarra), Fernando Gato (baixo), Diego Andrade (percussão) e Fabinho Araújo (bateria) Crédito: Pam Martins

Numa fase de bons frutos, o Maneva tem um encontro marcado com os capixabas nesta sexta-feira (13). A banda é atração do Itaipava Reggae Festival, no Sítio Show de Bola, em Itapemirim, trazendo com força a nova música de trabalho "Promete".

A canção faz parte do álbum "Novo Mundo", lançado em maio do ano passado , mas devido ao crescimento obtido nas plataformas digitais (são mais de 1,4 milhão de plays só no YouTube), começou a ser trabalhada nas rádios na última segunda-feira (9). Escrita por Tales de Polli, Diego Andrade, Ivan Torres, Julies, Thiago Stancev e Tércio de Polli, "Promete" chegou de forma arrebatadora junto aos fãs da banda paulistana. Afinal, a turma não economizou nas palavras de afeto para traduzir tamanha amizade.

“O amor nasce da conexão, da similaridade, da sintonia. Essa é uma história real, que tivemos muito cuidado para contar. É algo que pode dar muito certo ou ruir uma amizade”, explica Tales de Polli, vocalista do grupo.

Mas o show no Espírito Santo ainda promete outras canções do álbum como “Porta do Teu Prédio”, que virou hit, “Outro Alguém”, “Tão Simples”, “Vida Eu Gosto de Você”, “Cores do Universo”, “Sereia”, “Respostas” e “Olha o Sol”, todas com produção musical da Head Media. Vale lembrar que as músicas de "Mundo Novo" trazem beats eletrônicos ao som da banda também formada por Felipe Sousa (guitarra), Fernando Gato (baixo), Diego Andrade (percussão) e Fabinho Araújo (bateria).

O EVENTO

O Itaipava Reggae Festival promete um line-up fortíssimo. Além do Maneva, Tribo de Jah é confirmado junto com atrações locais de peso. Macucos, Unilion e Forró Raiz prometem não deixar ninguém parado na festa, que começa às 21h e promete oito horas de música.

"Pensei em dar uma boa opção para o público que que só conta com eventos mais levados para o sertanejo e funk. Alguma coisa mais astral, a cara do verão e da praia, que vai misturar a banda de Raggae mais tradicional do país, que é a Tribo de Jah, com a banda de reggae do momento, que é o Maneva. Sem deixar de fora os capixabas do Macucos, que também tem apelo nacional. Unilion se apresenta como uma grande promessa é Forró Raiz vai colocar o povo pra dançar até de manhã", explica o produtor Rodrigo Lisbôa, que garante uma noite de energia positiva para os presentes.

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