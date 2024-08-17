  • Programação Movimento Cidade 2024: veja o line-up deste sábado
Programação Movimento Cidade 2024: veja o line-up deste sábado

Além da cantora Marina Sena, haverá apresentações com as irmãs Tasha e Tracie, Don L, Dan Abranches, Tuyo, Ebony, além de batalha Breaking e Ballroom
Aline Almeida

Publicado em 17 de Agosto de 2024 às 09:00

Além da cantora Marina Sena, haverá apresentações com as irmãs Tasha e Tracie, Don L, Dan Abranches, Tuyo, Ebony, além de batalha Breaking e Ballroom
Além da cantora Marina Sena, haverá apresentações com as irmãs Tasha e Tracie, Don L, Dan Abranches, Tuyo, Ebony, além de batalha Breaking e Ballroom
O segundo dia do Festival Movimento Cidade promete agitar a Prainha, em Vila Velha, neste sábado, 17 de agosto. Com uma programação diversificada que destaca artistas de várias regiões do Brasil, o evento é uma celebração da cultura e da música, e convida o público a desfrutar de shows imperdíveis ao ar livre.
Os portões abrem às 14h, e o Palco Petrobras dará início às apresentações com as irmãs Tasha e Tracie (SP), conhecidas por suas letras poderosas e presença marcante. Na sequência, a Banda Eddie (PE) e os psicodélicos do Boogarins (GO) trazem suas sonoridades únicas ao festival. O capixaba Dan Abranches também sobe ao palco, seguido por Don L (CE), um dos principais nomes do rap nacional, e pelo trio Tuyo (PR), que mistura pop, folk e soul em suas canções.

O ponto auge da noite é o show da Marina Sena (MG), que promete encantar o público com sua energia vibrante e hits como "Por Supuesto". O encerramento fica por conta da rapper carioca Ebony (RJ), que fecha o dia com um show cheio de atitude e autenticidade.
Na tenda Carango.Nav, o evento Car Captain Red Bull continua, acompanhado da Batalha Breaking e da Batalha Ballroom. DJ Gegeo (ES) e DJ Koreia (ES) garantem a trilha sonora da noite, e Beth MC (ES) e Fábio Carvalho (ES) trazem suas performances para o público capixaba, reafirmando o compromisso do festival com a valorização da cultura local.
Fabio Carvalho
Cantor capixaba Fabio Carvalho Crédito: Thiago Guimarães
A entrada no Festival Movimento Cidade é gratuita, mas sujeita à lotação. É necessário levar 1kg de alimento não perecível para garantir o acesso. Chegue cedo para aproveitar toda a programação!

Programação sábado (17)

  • Palco Petrobras: 
  • Tasha e Tracie (SP)
  • Banda Eddie
  • Boogarins (GO)
  • Dan Abranches (ES)
  • Don L (CE)
  • Tuyo (PR)
  • Marina Sena (MG)
  • Ebony (RJ)
  • Carango.Nav:
  • Event Car Captain Red Bull
  • Dj Gegeo (ES)
  • Batalha Breaking
  • Beth MC (ES)
  • Dj Koreia (ES)
  • Batalha Ballroom
  • "Sou Black, o Baile" de Fábio Carvalho (ES)

