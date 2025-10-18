Shows internacionais

Primavera Sound anuncia datas de sua terceira edição em São Paulo, em 2026

Festival de música será realizado no Autódromo de Interlagos, na capital paulista, e ainda não teve nenhuma atração divulgada

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 11:50

O festival Primavera Sound anunciou, na noite desta sexta-feira (17), as datas da sua terceira edição em São Paulo, no ano que vem. O evento ocorrerá em 5 e 6 de dezembro, no Autódromo de Interlagos, zona sul da cidade. Nenhuma atração ainda foi divulgada pela organização do evento.

Isso ocorre após a edição do ano passado, prevista para o final do ano, ter sido cancelada meses antes, em agosto, sob a justificativa de dificuldades externas impediram a realização do festival "com o nível que o público que tanto nos apoia merece." Na ocasião, os cancelamentos se estenderam a outros países da América Latina, como Argentina, Uruguai e Paraguai.

A banda britânica The Cure tocou no Autódromo de Interlagos durante o festival em 2024 Crédito: Adriano Vizoni/Folhapress

O Primavera Sound é um festival de música alternativa que foi criado em Barcelona em 2001. Em 2022, teve sua primeira edição brasileira. Já em 2023, teve apresentações de artistas como The Killers, Phoebe Bridgers, Pet Shop Boys e Marisa Monte.

