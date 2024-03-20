Prefeito do Rio posta vídeo de Madonna em meio a rumores de show da cantora em Copacabana Crédito: Reprodução/Instagram

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, publicou em seu X (antigo Twitter) um vídeo de Madonna em meio a rumores de possível show da cantora em Copacabana. Nesta quarta-feira, 20, ele escreveu: "Sinais, fortes sinais".

O vídeo mostra uma montagem com várias colagens do rosto da artista, que está com a turnê The Celebration Tour, sem datas divulgadas na América do Sul.

De acordo com o jornal O Globo, a rainha do pop passará pelo Rio de Janeiro, se apresentando em Copacabana. O veículo também alega que a performance irá acontecer em 4 de maio.