Luto

Pastora e cantora gospel Ludmila Ferber morre aos 56 anos

Ela lutava contra um câncer de pulmão desde 2018
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 11:38

A pastora Ludmila Ferber morreu na noite desta quarta-feira, 26, aos 56 anos, em São Paulo. Ela lutava, desde 2018, contra um câncer de pulmão.
A pastora e cantora Ludmila Ferber, que morreu aos 56 anos vítima de câncer
A pastora e cantora Ludmila Ferber, que morreu aos 56 anos vítima de câncer Crédito: Reprodução/ Instagram @pastoraludmilaferber
O tumor avançou para metástases nos ossos e no fígado. Ludmila Ferber que foi casada de 1987 a 2014 com José Antônio Lino e deixa três filhas: Daniela Ferber Lino, Ana Lídia Ferber Lino e Vanessa Ferber Lino.
A cantora gospel gravou oito discos e integrou o grupo Koinonya. Em 1996, decidiu investir na carreira solo. A última publicação da pastora foi na terça-feira, 25, quando ela escreveu um trecho da canção "Buscar Tua Face é Preciso".
"Tenho certeza que essa música vai renovar as suas forças para continuar a jornada... mas lembre-se, busque a Face de Deus!! Dele vem o nosso fôlego de vida!", escreveu Ludmila.

