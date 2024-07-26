Pastor Deive Leonardo se apresenta em Vitória: “Minha missão é inspirar pessoas”

O pastor Deive Leonardo desembarca em Vitória nesta sexta (26) Crédito: Divulgação

O evangelista e fenômeno da internet Deive Leonardo desembarca em Vitória nesta sexta (26), com sua nova turnê ‘Antes e Depois’. Com apresentação única às 20h, na Arena Dom Bosco, o pastor levará sua mensagem de esperança e renovação espiritual. Os ingressos estão disponíveis no site Ingresso Digital.

A nova turnê acontece após o sucesso de "A Resposta", que atraiu mais de 250 mil espectadores mundo afora e foi até transformada em série pela Netflix. Segundo o influenciador, que conta com mais de 16 milhões de seguidores, sua missão é fazer com que as pessoas encontrem um propósito na vida.

"Estou empolgado em compartilhar essa nova jornada com todos vocês. Minha missão é inspirar as pessoas a encontrarem seu propósito, vivendo de forma plena. Com 'Antes e Depois', vamos explorar juntos os caminhos da transformação espiritual e do crescimento pessoal", explica Deive.

SOBRE DEIVE LEONARDO

Apesar de ter nascido em um lar cristão, somente aos 19 anos, após um encontro especial com Deus, passou a se dedicar a ser um agente de transformação na vida das pessoas. Formado em Direito, já chegou a trabalhar como vendedor e bancário. Membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus na cidade de Joinville, Santa Catariana, Deive é casado com Paula Martins e pai de João Leonardo, Noah Leonardo e Serena.

Recentemente, o evangelista ingressou na literatura, publicando sua primeira obra infantil, intitulada “Turminha do Leo”, pela Editora Vida. O livro reúne histórias bíblicas e princípios cristãos para crianças utilizando de forma lúdica os ensinamentos da parábola do Bom Samaritano.

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