  • Parque da Prainha recebe espetáculo gratuito com Cláudia Abreu e Paulo Betti
Em Vila Velha

Parque da Prainha recebe espetáculo gratuito com Cláudia Abreu e Paulo Betti

Elenco ainda conta com nomes como Deborah Evelyn, Julia Lemmertz, Leandro Santanna e Orã Figueiredo. Peça acontece nesta sexta (29) e sábado (30)
Felipe Khoury

Publicado em 28 de Novembro de 2024 às 12:05

Espetáculo Os Mambembeses acontece nesta sexta (29) e sábado (30) em Vila Velha Crédito: Rprodução/Instagram/@osmambembesespetaculo/boboxproducoes
Neste fim de semana, Vila Velha recebe o espetáculo “Os Mambembes”, com entrada gratuita. A peça, que tem no elenco Cláudia Abreu, Deborah Evelyn, Julia Lemmertz, Leandro Santanna, Orã Figueiredo e Paulo Betti, acontece na sexta (29) e sábado (30), às 19h30, no Parque da Prainha.
O espetáculo, que já passou pelo Maranhão e Pará, sendo assistido por mais de 10 mil espectadores, agora chega em terras capixabas. Os seis atores, acompanhados pelo músico Caio Padilha, viajam pelo Brasil transformando a praça pública em teatro, com apresentações gratuitas. O ônibus que usam é transporte, mas também é cenário.
O texto que eles encenam e discutem é baseado na comédia escrita por Artur Azevedo em 1904, sobre as aventuras de atores e atrizes de teatro. Por que insistem, contra todas as dificuldades? Que atração mágica é essa que gruda os olhos do espectador na cena, convidando gerações de artistas a seguirem de cidade em cidade armando sua lona, pintando sua cara, trocando de personagens como quem troca de roupa?
Essas perguntas foram formuladas há 120 anos no clássico da dramaturgia brasileira “O mambembe”. E é em torno dessas questões que se desenrolam as peripécias teatrais vividas hoje pelos atores-viajantes. Na concepção contemporânea de Emílio de Mello, que divide a direção do espetáculo com Gustavo Guenzburger, a vida imita a cena, pois o mambembe cai na estrada, literalmente.

SERVIÇO

  • Os Mambembes
  • Quando: 29 (sexta) e 30 (sábado)
  • Horário: 19h30
  • Onde: Parque da Prainha, Vila Velha
  • Espetáculo gratuito

