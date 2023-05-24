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Cultura

Parque Casa do Governador abre domingo (28) com oficinas, yoga e música

Serão disponibilizados 700 ingressos gratuitos, que devem ser retirados pela internet; confira a programação completa
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 24 de Maio de 2023 às 07:00

Parque Cultural Casa do Governador ganha programação aos domingos
Parque Cultural Casa do Governador ganha programação aos domingos Crédito: Secult
O Parque Cultural Casa do Governador, na Praia da Costa, em Vila Velha, recebe novamente o Festival "Parque Aberto". Neste domingo, o evento contará com uma oficina de confecção de máscaras do carnaval de congo, além de muita música com o Grupo América 4 e o cantor e compositor Lula D’Vitória. Aulas de prática de yoga com o instrutor Neander também estão na programação. 
Das 9h às 13h, será possível ainda conhecer as 21 esculturas instaladas ao longo do parque. A entrada é gratuita, mas os ingressos devem ser retirados no site da Sympla. Serão disponibilizadas 700 entradas, sendo duas unidades por CPF.

PROGRAMAÇÃO

Para começar a manhã, a programação cultural conta com “Congo do Encantado: Oficinas de máscaras e indumentária do João Bananeira”, realizada pelo projeto "VozesViolaseViolões", das 9h às 12h. Serão oferecidas 20 vagas (preenchidas por ordem de chegada), e os interessados em participar poderão se inscrever no dia do evento, na própria área da oficina.
Carnaval de Congo de Máscaras de Roda D'água, em Cariacica
Máscara do Carnaval de Congo de Roda D'água, em Cariacica Crédito: Fernando Madeira
Na sequência, o instrutor Neander realiza prática de yoga com os participantes que se inscreveram para a edição do dia 30 de abril, que foi adiada devido à chuva. Na agenda musical, está o Grupo América 4, que apresenta ritmos e melodias que perpassam entre os sons da música andina e do folclore brasileiro.
E não para por aí. O cantor e compositor Lula D'Vitória também se apresenta no parque com repertório que une canções próprias e de outros autores capixabas. O show ainda conta com participação especial de Clevinho Nunes, do grupo Beco 48 e de um time de músicos: Léo Carvalho (violão); Carlão Ferruth (contrabaixo); e Beto Fachetti (percussão).

O PARQUE

Inaugurado em 2022, em Vila Velha, o Parque Cultural Casa do Governador possui três eixos temáticos do projeto: ambiental, histórico e artístico.   A visitação é gratuita e, durante a semana, acontece às terças e quintas, das 8h às 17h, mediante agendamento pelo telefone (27) 3636-1032.
Neste domingo (28), além do horário ser restrito, o espaço conta com algumas regras importantes aos visitantes. Confira abaixo:

REGRAS DO PARQUE

  • Não há estacionamento no parque. Quem for de carro pode estacionar gratuitamente no Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (Crefes), próximo ao parque;
  • É proibido fumar no local;
  • É proibido entrar com bebidas alcoólicas;
  • Não é permitido usar área da praia;
  • A entrada no parque será permitida até o meio-dia;
  • A permanência no parque será até as 13h (encerramento do evento);
*Com informações da Secretaria de Estado da Cultura (Secult)

SERVIÇO

  • FESTIVAL PARQUE ABERTO
  • QUANDO: Domingo, 28 de maio 
  • HORÁRIO: Das 9h às 13h
  • ONDE: Parque Cultural Casa do Governador, R. Santa Luzia - Praia da Costa, Vila Velha
  • INGRESSOS: Gratuito. Os ingressos poderão ser retirados neste link, a partir do meio-dia desta terça-feira (23).

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