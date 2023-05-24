Parque Casa do Governador abre domingo (28) com oficinas, yoga e música

Parque Cultural Casa do Governador ganha programação aos domingos Crédito: Secult

O Parque Cultural Casa do Governador, na Praia da Costa, em Vila Velha, recebe novamente o Festival "Parque Aberto". Neste domingo, o evento contará com uma oficina de confecção de máscaras do carnaval de congo, além de muita música com o Grupo América 4 e o cantor e compositor Lula D’Vitória. Aulas de prática de yoga com o instrutor Neander também estão na programação.

Das 9h às 13h, será possível ainda conhecer as 21 esculturas instaladas ao longo do parque. A entrada é gratuita, mas os ingressos devem ser retirados no site da Sympla. Serão disponibilizadas 700 entradas, sendo duas unidades por CPF.

PROGRAMAÇÃO

Para começar a manhã, a programação cultural conta com “Congo do Encantado: Oficinas de máscaras e indumentária do João Bananeira”, realizada pelo projeto "VozesViolaseViolões", das 9h às 12h. Serão oferecidas 20 vagas (preenchidas por ordem de chegada), e os interessados em participar poderão se inscrever no dia do evento, na própria área da oficina.

Máscara do Carnaval de Congo de Roda D'água, em Cariacica Crédito: Fernando Madeira

Na sequência, o instrutor Neander realiza prática de yoga com os participantes que se inscreveram para a edição do dia 30 de abril, que foi adiada devido à chuva. Na agenda musical, está o Grupo América 4, que apresenta ritmos e melodias que perpassam entre os sons da música andina e do folclore brasileiro.

E não para por aí. O cantor e compositor Lula D'Vitória também se apresenta no parque com repertório que une canções próprias e de outros autores capixabas. O show ainda conta com participação especial de Clevinho Nunes, do grupo Beco 48 e de um time de músicos: Léo Carvalho (violão); Carlão Ferruth (contrabaixo); e Beto Fachetti (percussão).

O PARQUE

Inaugurado em 2022, em Vila Velha, o Parque Cultural Casa do Governador possui três eixos temáticos do projeto: ambiental, histórico e artístico. A visitação é gratuita e, durante a semana, acontece às terças e quintas, das 8h às 17h, mediante agendamento pelo telefone (27) 3636-1032.

Neste domingo (28), além do horário ser restrito, o espaço conta com algumas regras importantes aos visitantes. Confira abaixo:

REGRAS DO PARQUE

Não há estacionamento no parque. Quem for de carro pode estacionar gratuitamente no Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (Crefes), próximo ao parque;

É proibido fumar no local;

É proibido entrar com bebidas alcoólicas;

Não é permitido usar área da praia;

A entrada no parque será permitida até o meio-dia;

A permanência no parque será até as 13h (encerramento do evento);

*Com informações da Secretaria de Estado da Cultura (Secult)

SERVIÇO