Parque Casa do Governador abre domingo (28) com oficinas, yoga e música

O Parque Cultural Casa do Governador, na Praia da Costa, em Vila Velha, recebe novamente o Festival "Parque Aberto". Neste domingo, o evento contará com uma oficina de confecção de máscaras do carnaval de congo, além de muita música com o Grupo América 4 e o cantor e compositor Lula D’Vitória. Aulas de prática de yoga com o instrutor Neander também estão na programação.
Das 9h às 13h, será possível ainda conhecer as 21 esculturas instaladas ao longo do parque. A entrada é gratuita, mas os ingressos devem ser retirados no site da Sympla. Serão disponibilizadas 700 entradas, sendo duas unidades por CPF.
PROGRAMAÇÃO
Para começar a manhã, a programação cultural conta com “Congo do Encantado: Oficinas de máscaras e indumentária do João Bananeira”, realizada pelo projeto "VozesViolaseViolões", das 9h às 12h. Serão oferecidas 20 vagas (preenchidas por ordem de chegada), e os interessados em participar poderão se inscrever no dia do evento, na própria área da oficina.
Na sequência, o instrutor Neander realiza prática de yoga com os participantes que se inscreveram para a edição do dia 30 de abril, que foi adiada devido à chuva. Na agenda musical, está o Grupo América 4, que apresenta ritmos e melodias que perpassam entre os sons da música andina e do folclore brasileiro.
E não para por aí. O cantor e compositor Lula D'Vitória também se apresenta no parque com repertório que une canções próprias e de outros autores capixabas. O show ainda conta com participação especial de Clevinho Nunes, do grupo Beco 48 e de um time de músicos: Léo Carvalho (violão); Carlão Ferruth (contrabaixo); e Beto Fachetti (percussão).
O PARQUE
Inaugurado em 2022, em Vila Velha, o Parque Cultural Casa do Governador possui três eixos temáticos do projeto: ambiental, histórico e artístico. A visitação é gratuita e, durante a semana, acontece às terças e quintas, das 8h às 17h, mediante agendamento pelo telefone (27) 3636-1032.
Neste domingo (28), além do horário ser restrito, o espaço conta com algumas regras importantes aos visitantes. Confira abaixo:
REGRAS DO PARQUE
- Não há estacionamento no parque. Quem for de carro pode estacionar gratuitamente no Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (Crefes), próximo ao parque;
- É proibido fumar no local;
- É proibido entrar com bebidas alcoólicas;
- Não é permitido usar área da praia;
- A entrada no parque será permitida até o meio-dia;
- A permanência no parque será até as 13h (encerramento do evento);
*Com informações da Secretaria de Estado da Cultura (Secult)
SERVIÇO
- FESTIVAL PARQUE ABERTO
- QUANDO: Domingo, 28 de maio
- HORÁRIO: Das 9h às 13h
- ONDE: Parque Cultural Casa do Governador, R. Santa Luzia - Praia da Costa, Vila Velha
- INGRESSOS: Gratuito. Os ingressos poderão ser retirados neste link, a partir do meio-dia desta terça-feira (23).