Orgulho de Colatina, pôr do sol será destaque no desfile da MUG

Pôr do sol de Colatina, um dos mais belos do mundo Crédito: Heriklis Douglas

Quem mora em Colatina, Região Noroeste do Espírito Santo, tem o privilégio de ver quase que diariamente uma paisagem de tirar o fôlego. De qualquer lugar, quem observar o céu durante ao fim do dia vai admirar um belo pôr do sol. Se tiver o Rio Doce ao fundo, a paisagem praticamente vira tema de cartão postal.

Uma eleição feita pelo "Fantástico", programa dominical da Rede Globo, em 2014, apontou o pôr do sol de Colatina como sendo o terceiro mais bonito do país. Antigos moradores do município contam histórias de que uma revista internacional elegeu o entardecer colatinense como o segundo mais bonito do mundo, em pesquisa realizada nos anos 1960.

E o orgulho da cidade estará no Sambão do Povo, mais precisamente embalando o enredo da Mocidade Unida da Glória (MUG), de Vila Velha, que presta uma homenagem à Princesinha do Norte no Carnaval de 2023. As cores quentes do entardecer, especificamente, estarão nas fantasias, como explica o carnavalesco da agremiação, Peterson Alves.

"Colatina tem o título de cidade do sol poente. Resolvemos utilizar essa paleta de cores para manter a história do pôr do sol, reconhecido como um dos mais bonitos do mundo", enfatizou.

Uma das fantasias que estarão na avenida no desfile da MUG Crédito: Fernando Estevão

O esplendor (no caso, o entardecer da cidade) encanta os colatinenses e visitantes diariamente. Para quem gosta de registrar em fotografias e guardar a imagem na memória, basta apenas apreciar (e se deleitar).

"A vista traz coisas boas", defende a movimentadora de mercadoria Marileide Jesus dos Santos Oliveira. Ela afirma ter um sentimento de gratidão pela natureza. “Simboliza mais um dia vencido, um amanhecer que virá, com mais oportunidades. Só de acordar, já é motivo de gratidão”, afirmou.

O QUE DIZ A CIÊNCIA

E como explicar tanta beleza? A ciência tem a resposta, claro! Segundo o professor de física Ernani Vassoler Rodrigues, alguns fatores contribuem para o fenômeno, como o espalhamento da luz do sol.