Geração Z

O que é Dix? Entenda os diferentes tipos de perfil da Geração Z nas redes sociais

Criados pelos jovens, os perfis Dix e Daily revelam novas dinâmicas de privacidade e exposição online; veja como funcionam

Nos últimos dias, a briga pública entre as influenciadoras Antonela Braga e Duda Guerra, motivada pelo pedido de Antonela para seguir o Dix de Benício Huck, filho de Angélica e Luciano Huck e namorado de Duda, trouxe questões sobre as redes sociais da Geração Z: afinal, o que são esses perfis paralelos que tantos jovens usam, mas que seguem sendo um mistério para gerações mais velhas?>

A prática de manter mais de um perfil no Instagram vem ganhando força nos últimos anos entre membros da Geração Z, nascidos entre 1997 e 2012. Enquanto a conta principal continua existindo, versões alternativas como o Dix e o Daily se tornam espaços de maior liberdade, seja para se expor ou para se esconder. A criação desses perfis responde a um desejo de segmentar a audiência e controlar o que é mostrado e para quem. Entenda o que são esses tipos de conta.>

Pediram para seguir seu Dix?

O Dix (pronuncia-se "díxis") é um perfil paralelo no Instagram, geralmente privado, usado para compartilhar fotos, vídeos e conteúdos mais íntimos ou espontâneos, acessível apenas a um grupo restrito de seguidores. O termo deriva da gíria "dixar", usada para se referir a um conteúdo postado "sem filtro", despreocupado.>

Surgido por volta de 2016, o Dix se tornou um tipo de "clube fechado" dentro da rede social. Enquanto a conta oficial do usuário pode incluir seguidores diversos, como familiares, professores ou colegas de trabalho, o Dix costuma ser seguido apenas por amigos próximos. É também nesse espaço que aparecem postagens mais descontraídas, brincadeiras internas e registros que não seriam considerados apropriados para o perfil principal.>

O que é Daily?

Diferente do Dix, o Daily não é um perfil para esconder, mas sim para mostrar, ainda que de maneira informal. A palavra vem do inglês ‘daily’ ("diário") e designa uma conta alternativa, muitas vezes pública, usada para registrar aspectos da rotina. São populares entre adolescentes de 14 a 18 anos, principalmente meninas, que publicam desde atualizações escolares até reflexões emocionais, rotinas de cuidados com a pele ou hobbies.>