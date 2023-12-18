Novo reality musical da Globo ganha nome e previsão de estreia

Boninho deu spoilers do novo reality da Globo "Estrela da Casa" Crédito: Rede Globo/Divulgação

O novo reality da Globo tem nome e previsão de estreia: "Estrela da Casa" deve chegar à emissora em agosto de 2024. A informação é da coluna Play, do jornal O Globo.

COMO SERÁ O REALITY?

Segundo a publicação, o "Estrela da Casa" será transmitido diariamente, ao vivo. O programa deve ter 50 episódios e os cantores que participarão da disputa ficarão confinados, como no "BBB".

Os participantes vão viver o processo de criação de uma carreira musical no programa. O reality também vai ser transmitido no Globoplay e alguns desdobramentos vão ao ar no Multishow. As inscrições estão abertas.