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Reality Musical

Novo reality musical da Globo ganha nome e previsão de estreia

Programa deve ter 50 episódios e os cantores que participarão da disputa ficarão confinados, como no "BBB"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Dezembro de 2023 às 11:52

Boninho anuncia mudanças para o BBB 24.
Boninho deu spoilers do novo reality da Globo "Estrela da Casa" Crédito: Rede Globo/Divulgação
O novo reality da Globo tem nome e previsão de estreia: "Estrela da Casa" deve chegar à emissora em agosto de 2024. A informação é da coluna Play, do jornal O Globo.

COMO SERÁ O REALITY?

Segundo a publicação, o "Estrela da Casa" será transmitido diariamente, ao vivo. O programa deve ter 50 episódios e os cantores que participarão da disputa ficarão confinados, como no "BBB".
Os participantes vão viver o processo de criação de uma carreira musical no programa. O reality também vai ser transmitido no Globoplay e alguns desdobramentos vão ao ar no Multishow. As inscrições estão abertas.
Boninho já havia dito que é o público que vai decidir o grande vencedor da atração. "Será um reality com música boa e terá todos os elementos que possam acontecer em um reality", disse Boninho no Upfront. A nova atração da Globo vai disputar a audiência do público com A Fazenda, reality rural exibido tradicionalmente pela Record no segundo semestre do ano.

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