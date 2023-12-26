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Nova orla de Cariacica: inauguração contará com shows e queima de fogos

Festa marcada para esta quarta (27) contará com 8 minutos de queima de fogos, show de drones e apresentações de Emerson Xumbrega, Bruna Olly e Padre Anderson
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de Dezembro de 2023 às 16:46

A partir das 17 horas desta quarta (27), moradores de Cariacica e turistas poderão curtir uma super programação gratuita que marca a inauguração da Nova Orla de Cariacica. Show de luzes com drones, queima de fogos e shows musicais com Emerson Xumbrega, Padre Anderson e da cantora gospel Bruna Olly estão confirmados na agenda, que também conta como pré-réveillon da cidade. 

Nova orla de Cariacica

A bateria da escola de samba Independente de Boa Vista e as bandas de congo Cariacica Unidos de Boa Vista, São Sebastião de Taquaruçu e São Benedito de Boa Vista também estarão presentes. No céu, 200 drones prometem encantar o público presente com um show de 8 minutos de duração. Os fogos de artifício utilizados na queima de fogos serão os de baixo ruído.  
O espaço, localizado na Avenida Vale do Rio Doce, passa a contar com ciclovia, passarela suspensa, academia popular e até pista de skate. Três restaurantes, sendo um de carnes, um de frutos do mar e um de comidas diversas, permitirão que as famílias desfrutem ainda mais da orla.
Para permitir maior contemplação da natureza, deques foram construídos contornando a orla, garantindo a preservação do manguezal. Confira:
Nova orla de Cariacica
Nova orla de Cariacica Crédito: Claudio Postay/PMC

CREDENCIAMENTO DE VENDEDORES

Quem deseja empreender na Nova Orla de Cariacica e garantir um ponto fixo no local já pode se inscrever no edital de credenciamento. As inscrições estarão abertas até o dia 2 de janeiro. 
No local, poderão ser comercializados churros, picolés, açaís, crepes suíços, água de coco, algodão doce, milho verde, cocada e pipoca. 
Obras da reforma da orla de Cariacica em Porto Santana
Obras da reforma da orla de Cariacica em Porto Santana Crédito: Vitor Jubini
Interessados devem preencher o requerimento de solicitação (disponível no site da prefeitura) e protocolar pedido no Protocolo Geral, localizado no novo Centro Administrativo, na Av. Alice Coutinho, nº 109, em Vera Cruz. O horário para realizar o pedido é de segunda a sexta, das 8h às 18h.

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