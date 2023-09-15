Noite de louvor traz Aline Barros e Novo Som à Praça do Papa, em Vitória

A cantora Aline Barros Crédito: Reprodução/Instagram/@alinebarros

Em comemoração aos 120 anos da Convenção Batista presente em solo capixaba, a organização cristã preparou uma noite de louvor, neste sábado (16), com convidados pra lá de especiais. Entre apresentações musicais e pregação, o destaque é o show da cantora Aline Barros.

Com entrada gratuita, o "Celebre a Vida" está marcado para começar às 18h30, na Praça do Papa, na Enseada do Suá, em Vitória. A programação ainda conta com as performances da banda Novo Som e dos corais dos projetos Viver e Cristolândia. Tudo pensado para espalhar a mensagem de valorização da vida, missão da Convenção.

PROGRAMAÇÃO

Quem começa as apresentações são os corais dos projetos Viver e Cristolândia. Em seguida, às 19h, a banda Novo Som traz seus hits gospel em ritmo pop rock brasileiro. O trio carioca, formado por Alex Gonzaga, Mito Pascoal e Geraldo Abdo, fez sucesso com o álbum "Pra Você", lançado em 1990.

A pregação, às 20h, fica a cargo do presidente da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo, Raphael Abdalla. A partir das 20h30, quem assume o palco é a atração mais aguardada da noite: Aline Barros. Referência na música gospel, a carioca é conhecida em todo o Brasil pelas músicas "Ressuscita-me" e "Sonda-me, Usa-me".

PROGRAMAÇÃO

18h30: Coral Projeto Viver e Projeto Cristolândia

Coral Projeto Viver e Projeto Cristolândia 19h: Novo Som

Novo Som 20h: Pregação com o Pr. Raphael Abdalla, presidente da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo

Pregação com o Pr. Raphael Abdalla, presidente da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo 20h30: Aline Barros

SERVIÇO