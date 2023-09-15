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Entrada gratuita

Noite de louvor traz Aline Barros e Novo Som à Praça do Papa, em Vitória

"Celebre a Vida" começa às 18h30 deste sábado (16); Banda Novo Som e os corais projeto Viver e Cristolândia também se apresentam
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 15 de Setembro de 2023 às 14:29

A cantora Aline Barros
A cantora Aline Barros Crédito: Reprodução/Instagram/@alinebarros
Em comemoração aos 120 anos da Convenção Batista presente em solo capixaba, a organização cristã preparou uma noite de louvor, neste sábado (16), com convidados pra lá de especiais. Entre apresentações musicais e pregação, o destaque é o show da cantora Aline Barros.
Com entrada gratuita, o "Celebre a Vida" está marcado para começar às 18h30, na Praça do Papa, na Enseada do Suá, em Vitória. A programação ainda conta com as performances da banda Novo Som e dos corais dos projetos Viver e Cristolândia. Tudo pensado para espalhar a mensagem de valorização da vida, missão da Convenção.

PROGRAMAÇÃO

Quem começa as apresentações são os corais dos projetos Viver e Cristolândia. Em seguida, às 19h, a banda Novo Som traz seus hits gospel em ritmo pop rock brasileiro. O trio carioca, formado por Alex Gonzaga, Mito Pascoal e Geraldo Abdo, fez sucesso com o álbum "Pra Você", lançado em 1990.
A pregação, às 20h, fica a cargo do presidente da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo, Raphael Abdalla. A partir das 20h30, quem assume o palco é a atração mais aguardada da noite: Aline Barros. Referência na música gospel, a carioca é conhecida em todo o Brasil pelas músicas "Ressuscita-me" e "Sonda-me, Usa-me".

PROGRAMAÇÃO

  • 18h30: Coral Projeto Viver e Projeto Cristolândia
  • 19h: Novo Som
  • 20h: Pregação com o Pr. Raphael Abdalla, presidente da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo 
  • 20h30: Aline Barros

SERVIÇO

  • CELEBRE A VIDA
  • QUANDO: Sábado (16/09)
  • HORÁRIO: A partir das 18h30
  • ONDE: Praça do Papa, Enseada do Suá, Vitória
  • ENTRADA: Gratuita
  • Realizado pela Convenção Batista do Estado do Espírito Santo, o evento "Celebre a Vida" conta com o apoio da TV Gazeta.

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