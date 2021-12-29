No dia da abertura, Cafe de La Musique Guarapari não consegue liberação para funcionar

Vista aérea do Cafe de La Musique em 2019 Crédito: Alisson Demetrio/Divulgação

Atualização O Café de La Musique enviou um comunicado se pronunciando sobre o caso no início da noite desta quarta-feira (29). A matéria foi atualizada

O Cafe de La Musique não conseguiu reverter a liminar que proíbe seu funcionamento a tempo da abertura da casa. A organização tentou recurso nesta quarta-feira (29), mas o desembargador Jorge do Nascimento Viana indeferiu o pedido de suspensão da decisão da primeira instância, feita pela juíza Inácia Nogueira de Palma, do Plantão da 2ª Região (Guarapari).

"Ante o exposto, por não vislumbrar razões capazes de fragilizar a decisão de primeiro grau, indefiro o pedido de efeito suspensivo formulado pelo Agravante", diz trecho da decisão publicada na tarde desta quarta-feira (29). A ação ainda cabe recurso.

Arquivos & Anexos Íntegra da decisão que indeferiu o pedido de suspensão da proibição de abertura do Cafe de La Musique Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Corporis voluptates eos, exercitationem id, voluptatem ex nostrum ab sit corrupti, magni non temporibus alias rem reprehenderit quis doloremque harum aperiam similique animi culpa impedit. Tamanho do arquivo: 438kb Baixar

A casa, que estava prevista para abrir às 15h, tinha o show do cantor Ferrugem marcado para às 21h. O cantor chegou a publicar nas redes sociais que se apresentaria na abertura do espaço em Meaípe.

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Procurado, o Cafe de La Musique informou por nota que recebeu com surpresa a decisão judicial proibindo as atividades da empresa por falta de adequações estruturais. O beach club informa "que está tomando todas as medidas visando à reabertura do estabelecimento, com o intuito de continuar a ser a melhor casa do Espírito Santo.

Sobre o show do Ferrugem, a "direção irá resolver juntamente ao empresário do cantor uma nova data que será informada posteriormente" e que "informações sobre a realização dos próximos shows serão repassadas nesta quinta-feira (30), até o meio dia".

LEIA A NOTA NA ÍNTEGRA

O Cafe de la Musique Guarapari vem a público informar que, na data de 26/12/21, recebeu com surpresa a decisão judicial proibindo as atividades da empresa por falta de adequações estruturais.

Cabe esclarecer que foram realizadas todas as adequações com o intuito de atender às exigências impostas, obtendo inclusive, o alvará do Corpo de Bombeiros para o funcionamento.

No mais, desde 03/11/2021 a Península solicitou a renovação de seu alvará de funcionamento junto ao município de Guarapari, não obtendo resposta até o momento.

Apesar disso, a Península reitera a seu público que está tomando todas as medidas visando à reabertura do estabelecimento, com o intuito de continuar a ser a melhor casa do Espírito Santo.

Quanto ao show do Ferrugem que aconteceria nesta quarta-feira, na abertura da programação do Café de La Musique, a direção irá resolver juntamente ao empresário do cantor uma nova data que será informada posteriormente.

O Cafe de la Musique Guarapari está confiante que tal situação será resolvida, dada a relevância dos eventos para o nosso Estado, empresários, turistas e trabalhadores.

Informações sobre a realização dos próximos shows serão repassadas nesta quinta-feira, até o meio dia.

O CASO

Entre os problemas apontados pelo órgão, estavam "a capacidade de público do estabelecimento, com ingresso de número superior ao que o estabelecimento comporta; interrupção de tráfego na área de impacto do empreendimento, o que dificulta o acesso de veículos de urgência e emergência (como ambulâncias e viaturas); e a produção de ruídos além dos limites legais".