Netflix: veja 5 filmes e séries que estreiam entre 01 e 05 de junho de 2026





Esse contato a faz encarar uma realidade que nunca imaginou ser possível. O elenco reúne Fabian Casas, Cazzu e Joaquín Furriel. O filme é uma história sensível sobre perda, saudade e a forma particular como as crianças lidam com o que os adultos não conseguem explicar.

Este drama argentino, dirigido por Juan Cabral, com roteiro do próprio diretor em parceria com Pablo Minces, acompanha Risa, uma menina de 10 anos que perde o pai de forma inesperada. Em meio ao luto, ela descobre algo inusitado: uma cabine telefônica com poderes mágicos que a permite conversar com pessoas além da vida.