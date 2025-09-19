Carnaval

Ne-Yo é confirmado no carnaval de Salvador 2026

Cantor que esteve recentemente no The Town e no Rock in Rio retorna ao País em fevereiro

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 16:43

Ne-Yo é confirmado no carnaval de Salvador Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress

O Camarote Salvador anunciou sua primeira atração internacional para o carnaval 2026. O cantor e compositor Ne-Yo estará em um dos palcos do evento no dia 16 de fevereiro.

Ícone do R&B dos anos 2000, Ne-Yo retorna ao País após ter se apresentado no The Town, em São Paulo, em 2023, quando encantou o público com seu show repleto de sucessos. No ano seguinte, esteve no Rio de Janeiro para o Rock in Rio, e retornou à capital paulista para um show solo no Espaço Unimed.

Esta também não é a primeira vez de Ne-Yo no Camarote Salvador; em 2013, ele se apresentou no evento cantando músicas de seu álbum recém-lançado, R.E.D., além de entoar clássicos da carreira como So Sick, Sexy Love e Closer.

Ne-Yo se apresenta no Palco Praia do Camarote Salvador no dia 16 de fevereiro, uma segunda-feira. Além dele, Bell Marques e Leo Santana também já estão confirmados no evento, que acontece de 12 a 17 de fevereiro, no circuito Barra-Ondina. Os ingressos estão à venda no Funplace.

