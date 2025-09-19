Editorias do Site
Redes Sociais

Nasce Bento, filho de Thiaguinho e Carol Peixinho

O anúncio aconteceu nas redes sociais do casal, com fotos emocionadas com o pequeno logo após o parto

Julia Galter

Estagiária / [email protected]

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 14:01

Ex-BBB e cantor agora são pais do pequeno Bento
Ex-BBB e cantor agora são pais do pequeno Bento Crédito: Reprodução Instgaram @carolpeixinho e @thiaguinho

Chegou ao mundo, na madrugada desta sexta-feira (19), Bento, filho de Thiaguinho e Carol Peixinho. O casal, que está junto desde 2021, anunciou a novidade nas redes sociais.

"Oi, gente! Cheguei! Sou eu, BENTO! Nasci na madrugada do dia 19/09, às 00h22, trazendo comigo muito amor, luz e alegria! Mamãe e eu estamos bem, e Papai está radiante de felicidade!", escreveu o casal. 

Capixabas como Paulo André, Raquele Cardoso e Mia Mamede celebraram a chegada do pequeno nos comentários. "Que lindos" DFeus abençoe vocês", escreveu a ex-bbb. 

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Fernanda Souza parabeniza o ex Thiaguinho e Carol Peixinho por gravidez

Fernanda Souza parabeniza o ex Thiaguinho e Carol Peixinho por gravidez

Imagem - Em show no ES, cantor Thiaguinho participa de quiz musical de HZ

Em show no ES, cantor Thiaguinho participa de quiz musical de HZ

Imagem - Thiaguinho grava música do verão 2024 da Litoral FM

Thiaguinho grava música do verão 2024 da Litoral FM

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - 5 receitas surpreendentes com couve

5 receitas surpreendentes com couve
Imagem - 4 receitas para o café da manhã ricas em proteínas

4 receitas para o café da manhã ricas em proteínas
Imagem - 12 nomes perfeitos para gatos sociáveis

12 nomes perfeitos para gatos sociáveis