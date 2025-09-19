Nasce Bento, filho de Thiaguinho e Carol Peixinho

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 14:01
Chegou ao mundo, na madrugada desta sexta-feira (19), Bento, filho de Thiaguinho e Carol Peixinho. O casal, que está junto desde 2021, anunciou a novidade nas redes sociais.
"Oi, gente! Cheguei! Sou eu, BENTO! Nasci na madrugada do dia 19/09, às 00h22, trazendo comigo muito amor, luz e alegria! Mamãe e eu estamos bem, e Papai está radiante de felicidade!", escreveu o casal.
Capixabas como Paulo André, Raquele Cardoso e Mia Mamede celebraram a chegada do pequeno nos comentários. "Que lindos" DFeus abençoe vocês", escreveu a ex-bbb.
