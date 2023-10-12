Não Deixe o Samba Morrer: Alcione diz que produtor não achava o hit comercial

A cantora Alcione foi o tema do programa Som Brasil exibido na noite de quarta-feira (11). Apresentado pelo jornalista Pedro Bial, a atração prestou uma homenagem aos 50 anos da sambista de sucessos como Não Deixe o Samba Morrer, A Loba, Meu Ébano e Estranha Loucura.
Em Som Brasil Apresenta Alcione, além de cantar, Alcione contou histórias de sua carreira.
Uma delas está relacionada à música Não Deixa o Samba Morrer, que ela lançou em seu primeiro LP, em 1975, que se tornou um clássico do samba e da música popular brasileira.
Alcione disse a Bial que a música foi a grande responsável pelo seu sucesso. "A minha vida mudou, porque eu passei a trabalhar mais, passei a conhecer mais lugares para cantar, fui muito mais executada nas rádios, porque essa música abriu as portas para mim. Eu devo muito a essa música.", diz.
A cantora também contou como conheceu Não Deixa o Samba Morrer, ainda quando cantava na noite, antes da fama.
"Tem coisas que Deus coloca na nossa vida. Não Deixe o Samba Morrer foi uma menina que cantava na noite junto comigo foi quem cantou [...] 'Eu queria que você escutasse essa música, Alcione, porque meu produtor acha que ela não é comercial'. [...] Mostrei para Menescal (Roberto Menescal, diretor da gravadora Philips na época), e Menescal: 'Vamos gravar'. E foi meu cavalo de batalha, até hoje".
Alcione ainda relembrou o dia que escutou A Loba, um de seus sucessos românticos, pela primeira vez.
"A primeira vez que ouvi A Loba estava fazendo meu cabelo, era em uma fita K7. 'Fiel como um cão... (cita um trecho da música)' - gostei! Sou de escorpião, fiel como um cão, mas não me sacaneia. Pensei 'vou pegar essa música e rachar o Brasil com ela", disse.
Alcione também recebeu os convidados Diogo Nogueira, Leci Brandão, Luciana Mello, Luedji Luna e Mumuzinho para números musicais.
Ao lado das irmãs Ivone, Maria Helena e Solange Nazareth, que trabalham com ela, Alcione relembrou histórias de infância no Maranhão, onde nasceram, e da relação com o pai, o maestro João Carlos Dias Nazareth. Nas redes sociais elas ganharam o apelido de "As irmãs Kardashians".