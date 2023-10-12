Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Não Deixe o Samba Morrer: Alcione diz que produtor não achava o hit comercial
Música

Não Deixe o Samba Morrer: Alcione diz que produtor não achava o hit comercial

Cantora, que completa 50 anos de carreira, participou do Som Brasil (TV Globo), nesta quarta (11)
Agência Estado

Publicado em 12 de Outubro de 2023 às 09:46

Alcione em gravação do programa 'Som Brasil' Crédito: Lucas Landau/ TV Globo
A cantora Alcione foi o tema do programa Som Brasil exibido na noite de quarta-feira (11). Apresentado pelo jornalista Pedro Bial, a atração prestou uma homenagem aos 50 anos da sambista de sucessos como Não Deixe o Samba Morrer, A Loba, Meu Ébano e Estranha Loucura.
Em Som Brasil Apresenta Alcione, além de cantar, Alcione contou histórias de sua carreira.
Uma delas está relacionada à música Não Deixa o Samba Morrer, que ela lançou em seu primeiro LP, em 1975, que se tornou um clássico do samba e da música popular brasileira.
Alcione disse a Bial que a música foi a grande responsável pelo seu sucesso. "A minha vida mudou, porque eu passei a trabalhar mais, passei a conhecer mais lugares para cantar, fui muito mais executada nas rádios, porque essa música abriu as portas para mim. Eu devo muito a essa música.", diz.
A cantora também contou como conheceu Não Deixa o Samba Morrer, ainda quando cantava na noite, antes da fama.
"Tem coisas que Deus coloca na nossa vida. Não Deixe o Samba Morrer foi uma menina que cantava na noite junto comigo foi quem cantou [...] 'Eu queria que você escutasse essa música, Alcione, porque meu produtor acha que ela não é comercial'. [...] Mostrei para Menescal (Roberto Menescal, diretor da gravadora Philips na época), e Menescal: 'Vamos gravar'. E foi meu cavalo de batalha, até hoje".
Alcione ainda relembrou o dia que escutou A Loba, um de seus sucessos românticos, pela primeira vez.
"A primeira vez que ouvi A Loba estava fazendo meu cabelo, era em uma fita K7. 'Fiel como um cão... (cita um trecho da música)' - gostei! Sou de escorpião, fiel como um cão, mas não me sacaneia. Pensei 'vou pegar essa música e rachar o Brasil com ela", disse.
Alcione também recebeu os convidados Diogo Nogueira, Leci Brandão, Luciana Mello, Luedji Luna e Mumuzinho para números musicais.
Ao lado das irmãs Ivone, Maria Helena e Solange Nazareth, que trabalham com ela, Alcione relembrou histórias de infância no Maranhão, onde nasceram, e da relação com o pai, o maestro João Carlos Dias Nazareth. Nas redes sociais elas ganharam o apelido de "As irmãs Kardashians".
Alcione (ao meio), Pedro Bial e as irmãs Ivone, Maria Helena e Solange Nazareth
Alcione (ao meio), Pedro Bial e as irmãs Ivone, Maria Helena e Solange Nazareth Crédito: Lucas Landau/ TV Globo

Tópicos Relacionados

Alcione Famosos Música Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 16/04/2026
Câmera corporal na farda
Casal morto por PM em Cariacica: câmeras corporais na farda continuam fazendo falta
Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados