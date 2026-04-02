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Musical reúne 120 artistas em Vila Velha para retratar a Paixão de Cristo

“Notas da Paixão” será apresentado na Prainha, em Vila Velha, com canções autorais, dança e muita emoção. Espetáculo terá música inédita neste ano
Julia Galter

Julia Galter

Publicado em 02 de Abril de 2026 às 10:00

Musical
Musical "Notas da Paixão" acontece na Prainha, na Sexta-feira Santa Crédito: Instagram @notasdapaixao
A programação da Semana Santa em Vila Velha ganha um brilho especial nesta sexta-feira (3), com a apresentação do espetáculo “Notas da Paixão”, no Parque da Prainha. O espetáculo, que começa às 20h e tem entrada gratuita, promete emocionar o público ao levar para o palco uma releitura musical da Paixão de Cristo.
Com um elenco de 120 artistas, o espetáculo percorre momentos centrais da narrativa cristã, desde a angústia de Jesus no Horto das Oliveiras até a crucificação e a ressurreição. A proposta une música, interpretação e dança em uma encenação inspirada em relatos bíblicos. A grande novidade deste ano é que o espetáculo terá música nova. 

Espetáculo que nasceu de um sonho

Segundo Nícolas Pedrinha, criador do espetáculo, o Notas da Paixão nasceu há 13 anos atrás, dentro da igreja que ele participava.
Foi a partir de um sonho que eu tive durante a noite. Era uma apresentação musical da Paixão de Cristo bem diferente de tudo o que eu já tinha visto, com músicas autorais, balé, dança, encenação, jovens envolvidos... Quando acordei, já comecei a cantar a primeira música e percebi que estava compondo
As canções apresentadas são autorais, com composições do próprio Nícolas, que também interpreta Jesus Cristo na montagem. Um dos destaques é a música “Eu Sou Amor”, que traduz as últimas palavras de Cristo na cruz e já foi apresentada por outros artistas do segmento religioso.

Preparação grandiosa

Maryna Posatto, integrante do elenco desde 2017 e hoje coordenadora, conta que a preparação começa sempre em dezembro do ano anterior. "Fazemos reuniões, confirmamos a participação das equipes e começamos a prepação de voz, dos núcleos e tudo que precisa para direcionar nesse novo ciclo". Segundo ela, os ensaios acontecem dentro dos núcleos e há também os ensaios gerais.
Para esse ano, temos algumas novidades: mudança no núcleo do povo, na coreografia, mudança no personagem que era Pedro. E tem uma música nova que está incrível!
O espetáculo, que já percorreu diversos locais do Espírito Santo, integra a programação oficial da Semana Santa no município e aposta na linguagem musical como forma de aproximar o público da temática religiosa. 

Serviço

Espetáculo “Notas da Paixão”
  • Sexta-feira, às 20h
  • Parque da Prainha
  • Entrada gratuita

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