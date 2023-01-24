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Cultura

Museu do Pescador recebe exposição itinerante "Manguezal Múltiplos Olhares"

Com entrada franca, iniciativa faz parte das atividades da campanha elaborada pela Gerência de Educação Ambiental (GEA) para o período da andada do caranguejo-uçá (Ucides cordatus)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 24 de Janeiro de 2023 às 10:00

Exposição
Exposição "Manguezal Múltiplos Olhares" está em cartaz no Museu do Pescador Crédito: PMV
A exposição itinerante "Manguezal: Múltiplos Olhares" chegou ao Museu do Pescador, na Ilha das Caieiras, em Vitória. A mostra fica em cartaz durante o mês de janeiro. A visitação é segunda a sábado, das 8h às 17h.
Com entrada franca, a iniciativa faz parte das atividades da campanha elaborada pela Gerência de Educação Ambiental (GEA) - da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - para o período da andada do caranguejo-uçá (Ucides cordatus).
Vitória possui uma área territorial de aproximadamente 96,54 km2, sendo que deste total cerca de 12 km2 são de áreas de manguezal. Essas áreas abrigam uma rica diversidade ecológica, social e cultural, que o município vem preservando ao longo dos anos por meio de inúmeras ações socioambientais, dentre as quais vários projetos e ações de educação ambiental.
"Múltiplos Olhares", lançada em 2007, faz parte do cardápio de aprendizagem do projeto "Mangueando na Educação" e pretende oportunizar aos visitantes novos olhares e sensações acerca desse importante ecossistema. Desde seu lançamento, já foi visitada por mais 16 mil pessoas.
A exposição conta com 32 ilustrações do artista Rogério Dalmonech, resultado de sua visita ao manguezal a bordo de um barco de pescadores da Ilha das Caieiras, demonstrando uma rica experiência estética envolta pelos saberes da educação e da ciência. A força da policromia em sua arte, onde os tons vibrantes se evidenciam nas transparências do branco, revelam a beleza dos elementos por ele representados.
* Com informações da Prefeitura de Vitória

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