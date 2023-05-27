MITA Festival: Saiba horários dos shows e como assistir de casa

O primeiro final de semana do MITA Festival ocorre neste sábado, 27, e domingo, 28, no Jockey Club do Rio de Janeiro. Entre os dias 3 e 4 de junho, o evento será realizada em São Paulo, no Vale do Anhangabaú.
O festival terá shows de grandes nomes nacionais e internacionais, como Lana Del Rey, Florence + The Machine, Sabrina Carpenter, Planet Hemp, Haim, Jorge Ben Jor, Natiruts e NX Zero.
Para aqueles que não comparecerão ao evento, ele terá transmissão ao vivo no canal Multishow e no Globoplay com cobertura de Dedé Teicher, Gui Guedes, Laura Vicente e Xan Ravelli.
Neste sábado, a exibição começa às 17h40 e vai mostrar o show do DJ australiano Flume, a apresentação Planet Hemp (com Tropkillaz como convidado) e a performance de Lana Del Rey.
Já no domingo, a transmissão inicia mais cedo, a partir das 14h, e vai exibir os shows de Sabrina Carpenter, Scracho (com participação de Baia), NX Zero, HAIM, The Mars Volta e Florence and The Machine.
Para quem vai marcar presença no festival ou acompanhar pelas redes sociais e TV, os horários dos shows já foram divulgados. Confira:
- 27 de maio (sábado)
- Palco Corcovado
- 13h40 - Jehnny Beth
- 15h30 - BadBadNotGood convida Arthur Verocai
- 17h40 - Flume
- 20h20 - Lana Del Rey
- Palco Deezer
- 11h55 - Melly
- 12h50 - Larinhx convida MC Carol, Slipmami e Ebony
- 14h35 - Gilsons
- 16h35 - Jorge Ben Jor
- 19h05 - Planet Hemp convida Tropkillaz
- 28 de maio (domingo)
- Palco Corcovado
- 13h - Carol Biazin
- 15h10 - Scracho convida Baia
- 17h30 - HAIM
- 20h20 - Florence + The Machine
- Palco Deezer
- 12h - Jean Tassy & Yago Oproprio
- 14h - Sabrina Carpenter
- 16h20 - NX Zero
- 18h50 - The Mars Volta