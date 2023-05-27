Música

MITA Festival: Saiba horários dos shows e como assistir de casa

Evento começa neste sábado, 17, no Rio de Janeiro, e tem atrações como Lana Del Rey, Florence + The Machine, Jorge Ben Jor e NX Zero. No próximo final de semana, shows acontecem em São Paulo
Agência Estado

Publicado em 27 de Maio de 2023 às 10:46

Apresentação da cantora Lana del Rey no terceiro dia do Lollapalooza no autódromo de Interlagos, na zona sul de SP
Apresentação da cantora Lana del Rey no MITA Festival poderá ser acompanhado pela TV Crédito: Bruno Santos/Folhapress
O primeiro final de semana do MITA Festival ocorre neste sábado, 27, e domingo, 28, no Jockey Club do Rio de Janeiro. Entre os dias 3 e 4 de junho, o evento será realizada em São Paulo, no Vale do Anhangabaú.
O festival terá shows de grandes nomes nacionais e internacionais, como Lana Del Rey, Florence + The Machine, Sabrina Carpenter, Planet Hemp, Haim, Jorge Ben Jor, Natiruts e NX Zero.
Para aqueles que não comparecerão ao evento, ele terá transmissão ao vivo no canal Multishow e no Globoplay com cobertura de Dedé Teicher, Gui Guedes, Laura Vicente e Xan Ravelli.
Neste sábado, a exibição começa às 17h40 e vai mostrar o show do DJ australiano Flume, a apresentação Planet Hemp (com Tropkillaz como convidado) e a performance de Lana Del Rey.
Já no domingo, a transmissão inicia mais cedo, a partir das 14h, e vai exibir os shows de Sabrina Carpenter, Scracho (com participação de Baia), NX Zero, HAIM, The Mars Volta e Florence and The Machine.
Para quem vai marcar presença no festival ou acompanhar pelas redes sociais e TV, os horários dos shows já foram divulgados. Confira:
  • 27 de maio (sábado)
  • Palco Corcovado
  • 13h40 - Jehnny Beth
  • 15h30 - BadBadNotGood convida Arthur Verocai
  • 17h40 - Flume
  • 20h20 - Lana Del Rey

  • Palco Deezer
  • 11h55 - Melly
  • 12h50 - Larinhx convida MC Carol, Slipmami e Ebony
  • 14h35 - Gilsons
  • 16h35 - Jorge Ben Jor
  • 19h05 - Planet Hemp convida Tropkillaz

  • 28 de maio (domingo)
  • Palco Corcovado
  • 13h - Carol Biazin
  • 15h10 - Scracho convida Baia
  • 17h30 - HAIM
  • 20h20 - Florence + The Machine

  • Palco Deezer
  • 12h - Jean Tassy & Yago Oproprio
  • 14h - Sabrina Carpenter
  • 16h20 - NX Zero
  • 18h50 - The Mars Volta

