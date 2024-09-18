Matteus e Isabelle, do 'BBB 24', falam sobre planos de ter filhos: 'A gente ainda é muito bebê'

Matteus e Isabelle se conheceram no BBB 24 e estão juntos desde então Crédito: Reprodução Instagram @bahmatteus

Isabelle Nogueira e Matteus Amaral deixaram a casa do Big Brother Brasil 24 namorando, e, desde então, mostram momentos em casal em suas redes sociais. Nesta segunda-feira, 16, a dançarina compartilhou um momento entre os dois, no qual o gaúcho falava sobre ter filhos.

"Hoje teve um bebê recém-nascido aqui. Ela pegou o bebê no colo e ficou olhando para ele uns dez minutos, acho que aquilo foi um sinal", brincou Matteus. A influenciadora explicou que observou a criança porque ela é linda.

"O Matteus está com um negócio de bebê, a gente ainda é muito bebê para ter um bebê", rebateu. O ex-BBB ainda revelou que deseja se tornar pai no ano que vem, ideia que Isabelle reprovou.

Apesar de não compartilharem a mesma opinião no assunto família, a cunhã do boi garantido encerrou seus stories no Instagram com uma declaração do amado.