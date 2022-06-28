Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Mário Negrão Borgonovi lança "Xeque Mate" para comemorar 50 anos de música
Dicas do Aquiles

Mário Negrão Borgonovi lança "Xeque Mate" para comemorar 50 anos de música

Suas nove composições atuais dizem bem de como um homem motivado pode ousar ir além e tudo conquistar com seu talento

Publicado em 28 de Junho de 2022 às 17:08

Publicado em 

28 jun 2022 às 17:08
Aquiles Reis

Colunista

Aquiles Reis

Baterista Mário Negrão Borgonovi
Baterista Mário Negrão Borgonovi Crédito: Jeanne Duarte / Divulgação
Não sei se eu já contei isto para vocês, se já contei, perdoem-me, se ainda não contei, lá vai: adoro escrever sobre disco instrumental. A satisfação de levar a público trabalhos importantes, gravados por pessoas que amam profundamente a arte de tocar um instrumento, dá em mim a boa sensação de estar fazendo a coisa certa.
Este preâmbulo é para comunicá-los que hoje tratarei de "Xeque Mate" (Kuarup), segundo álbum do baterista Mário Negrão Borgonovi, que está comemorando 50 anos de carreira.
Ao receber o novo trabalho do Mário, revisitei com prazer um passado que remonta aos anos 1970, quando ele tocou com o MPB4. Lembrei-me, também, de Madeira em Pé, seu primeiro disco solo lançado em 1980, trabalho comentado por mim em agosto de 2018, quando escrevi: “Mario Negrão tem pulso firme. Sua pegada é forte. Seus pés dão leveza ao bumbo e ao contratempo. A mão direita toca a caixa de forma precisa; a esquerda tange os pratos; ambas passeiam pela caixa e pelos tambores. Tocando bateria para a música, sem pirotecnias banais nem estridências desnecessárias, o músico se revela pleno”.
Foram recordações que me deixaram feliz e permitiram que eu me atirasse com convicção a escutar e escrever sobre suas atuais composições e sua batera, merecedoras que são de total atenção.
Hoje, ouço-o com admiração pela tenacidade dedicada à vida e à bateria. Negrão Borgonovi é hoje um instrumentista muito mais completo e realizado. Suas nove composições atuais dizem bem de como um homem motivado pode ousar ir além e tudo conquistar com seu talento.
Para gravar, Mário Negrão Borgonovi cercou-se de amigos instrumentistas e arranjadores. Com ele numa bateria standard, com três pratos ride (condução rítmica), estão Gilson Peranzzetta e Cristóvão Bastos no piano acústico e arranjos, Adaury Mothé no piano acústico (Steinway), Jamil Joanes no contrabaixo elétrico, Sérgio Barrozo e Rômulo Gomes no acústico, Rafael Rocha no trombone, Marcelo Martins na flauta e saxofone tenor, José Canuto no sax alto, Mauro Senise na flauta, Ricardo Pontes na flauta e sax alto, e Jessé Sadoc e Altair Martins no trompete e flugelhorn.
A tampa abre com “Xeque Mate”, tema que nomeia o album. Um samba suingado, que tem na batera a raiz que conduz os sopros, revelando a sedução da melodia e o vigor da harmonia. O arranjo de Cristóvão Bastos cerze com dignidade a personalidade musical de Mário Borgonovi. Desenhos dos sopros conduzem a uma virada da batera que deságua num solo da flauta de Marcelo Martins – piano e batera fazem a cama para ela. Um improviso do sax de José Canuto anota que ali o jazz tem sabor de brasilidade. Chega a hora de o piano de Cristóvão brilhar em solo. O flugel (Jessé Sadoc) entrega seu som marcante para o arranjo crescer ainda mais. E assim, brilhantes, levam o tema ao final.
Dou-lhes essa palhinha no intuito de animá-los a ouvir esse trabalho que dignifica a carreira instrumental de Mário Negrão Borgonovi: vão a ela!

Veja Também

"Morada dos Ventos" traz à luz os sonhos do jovem Artur Araújo

Hoje é dia de ouvir "Um", de Edu Sangirardi

'Cativo' mostra que Clayton Prósperi é um mineiro 'danado de bão'

Aquiles Reis

Aquiles Reis é músico e vocalista do MPB4. Nascido em Niterói, em 1948, viu a música correr em suas veias em 1965, quando o grupo se profissionalizou. Há quinze anos Aquiles passou a escrever sobre música em jornais. Neste mesmo período, lançou o livro "O Gogó de Aquiles" (Editora A Girafa)

Tópicos Relacionados

Cultura Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é indiciado por matar jovem com 10 facadas em São Domingos do Norte
Imagem BBC Brasil
Como Japão abandonou política pacifista e se opôs à China
Imagem de destaque
Trump cancela ida de enviados americanos ao Paquistão para negociaçōes com Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados