Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cultura

Maria Rita assina com a Som Livre e lança novo single

Cantora prepara série de projetos para celebrar os 20 anos de carreira
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Agosto de 2022 às 15:48

Maria Rita assina com a Som Livre e lança novo single
Maria Rita assina com a Som Livre e lança novo single Crédito: Photo Premium/Folhapress
A cantora Maria Rita acaba de assinar contrato com a gravadora Som Livre. Na nova casa, ela prepara uma série de projetos para comemorar os seus 20 anos de carreira, celebrados em 2022.
O primeiro deles será um single que deverá ser lançado ainda neste mês de agosto.
"Estou muito feliz de fazer parte da Som Livre, uma gravadora com tanta história no nosso país. Tenho muitos planos para este novo momento da minha carreira", diz ela. O último disco lançado por ela foi "Amor e Música", em 2018, pela Universal Music.
A cantora será uma das atrações do palco Sunset do Rock in Rio do dia 10 de setembro. Também se apresentam na data Gilsons e Bala Desejo.

Veja Também

Caetano Veloso, 80 anos; veja 80 frases do cantor

Sophia Abrahão quer 'livrar mulherada de roubadas' com série sobre relações tóxicas

Simaria vai ao aniversário do filho de Simone mesmo em crise com a irmã

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dia Mundial da Saúde: 9 livros para viver melhor
Imagem de destaque
Festival de surf no ES terá shows, cinema e exposição ambiental; veja como participar
Imagem de destaque
Mulher em moto atira contra homem em Piúma no Sul do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados