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Luxo

Mansão perto do Palácio de Buckingham está à venda em Londres por quase R$ 270 milhões; veja fotos

Propriedade já serviu como residência londrina de Frederick Hervey, o 3° Marquês de Bristol, e do renomado negociante de arte Henry Joseph Duveen
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 09 de Outubro de 2023 às 09:10

A propriedade já serviu como residência londrina de Frederick Hervey, o 3º Marquês de Bristol
A propriedade já serviu como residência londrina de Frederick Hervey, o 3º Marquês de Bristol Crédito: Divulgação/Wetherell
Uma das duas únicas mansões em Park Lane, com vista para o Hyde Park e próxima ao Palácio de Buckingham, em Londres, na Inglaterra, está a venda por 42,5 milhões de libras (o equivalente a quase R$ 268 milhões). Segundo a Bloomberg, este seria o maior negócio imobiliário de todos os tempos na prestigiada rua e um teste para a resiliência do mercado imobiliário de luxo da cidade.
"Uma magnífica mansão londrina de seis quartos com interiores palacianos do império francês, oferecendo 1.016 m² de acomodações luxuosas, incluindo um raro andar térreo com sala de cinema e ginásio de pé direito duplo e piso de piscina com piscina de 15 metros e spa", conforme consta no anúncio na Wetherell, agência imobiliária especializada em propriedades na principal área residencial de Mayfair, em Londres.
A propriedade já serviu como residência londrina de Frederick Hervey, o 3º Marquês de Bristol, e do renomado negociante de arte Henry Joseph Duveen, coproprietário da Duveen Brothers Art Dealership. Os nomes dos atuais donos não foram revelados.
Com interiores do renomado arquiteto de palácios particulares William Henry Romaine-Walker, a propriedade reúne ainda salas de entretenimento capazes de receber até 150 convidados ao mesmo tempo.
Com interiores do renomado arquiteto de palácios particulares William Henry Romaine-Walker, a propriedade reúne ainda salas de entretenimento capazes de receber até 150 convidados ao mesmo tempo. Crédito: Divulgação/Wetherell
De acordo com o anúncio, a mansão foi totalmente modernizada. Possui também cinco banheiros, quatro salas de recepção, escritório, biblioteca, elevador de passageiros do nível da piscina ao terceiro andar, varandas, terraço com jardim e aprovação de planejamento para um novo jardim na cobertura.
Com interiores do renomado arquiteto de palácios particulares William Henry Romaine-Walker, a propriedade reúne ainda salas de entretenimento capazes de receber até 150 convidados ao mesmo tempo.
Possui também piscina, cinco banheiros, quatro salas de recepção, entre outros espaços
Possui também piscina, cinco banheiros, quatro salas de recepção, entre outros espaços Crédito: Divulgação/Wetherell

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