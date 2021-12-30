Lya Luft, autora de 'As Parceiras' e 'Perdas e Ganhos', morre aos 83 anos

A escritora Lya Luft morreu aos 83 anos Crédito: Adriana Zehbrauskas/Folhapress

A escritora Lya Luft, autora de "As Parceiras" e "Perdas e Ganhos", morreu na madrugada desta quinta-feira (30), aos 83 anos, em sua casa em Porto Alegre.

Ela estava com câncer e chegou a ser internada nas últimas semanas. A informação foi confirmada pela editora ​Record, que publica seus livros.

Nascida na cidade gaúcha de Santa Cruz do Sul em 1938,​ Luft se formou em pedagogia e letras na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, emendando, após a formatura, trabalhos como tradutora de obras em inglês e alemão.

Entre os autores que trouxe para o português estão Virginia Woolf, Rainer Maria Rilke, Doris Lessing e Thomas Mann.

Seu primeiro livro, "Canções de Limiar", reuniu uma série de poemas e foi publicado em 1964. Nos anos 1970, ela lançou "Flauta Doce" e "Matéria do Cotidiano".