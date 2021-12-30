Lya Luft, autora de 'As Parceiras' e 'Perdas e Ganhos', morre aos 83 anos

A escritora Lya Luft, autora de "As Parceiras" e "Perdas e Ganhos", morreu na madrugada desta quinta-feira (30), aos 83 anos, em sua casa em Porto Alegre.
Ela estava com câncer e chegou a ser internada nas últimas semanas. A informação foi confirmada pela editora Record, que publica seus livros.
Nascida na cidade gaúcha de Santa Cruz do Sul em 1938, Luft se formou em pedagogia e letras na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, emendando, após a formatura, trabalhos como tradutora de obras em inglês e alemão.
Entre os autores que trouxe para o português estão Virginia Woolf, Rainer Maria Rilke, Doris Lessing e Thomas Mann.
Seu primeiro livro, "Canções de Limiar", reuniu uma série de poemas e foi publicado em 1964. Nos anos 1970, ela lançou "Flauta Doce" e "Matéria do Cotidiano".
Seu primeiro sucesso viria em 1980, com "As Parceiras", romance que trazia uma narradora feminina narrando as relações de loucura, morte e tragédia de uma família.