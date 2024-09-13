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Ludmilla tem estrutura vetada e pode cancelar show no Rock in Rio nesta sexta

Cantora é atração do palco Mundo, o principal do evento; equipe dela negocia para que a apresentação aconteça
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Setembro de 2024 às 17:00

A cantora Ludmilla
A cantora Ludmilla Crédito: Reprodução/Instagram
A cantora Ludmilla pode não subir ao palco do Rock in Rio às 19h desta sexta-feira (13), o primeiro dos sete dias da edição deste ano do festival. Ela é atração do palco Mundo, o principal do evento.
Parte da estrutura de seu show foi vetada pela organização do Rock in Rio horas antes da apresentação. A informação foi publicada primeiro pelo jornalista Leo Dias, e confirmada pela reportagem.
A reportagem apurou que, na tarde desta sexta, a equipe da cantora e a do Rock in Rio estão em negociação para que o show aconteça. Segundo o festival, a apresentação está confirmada para o mesmo horário e palco.

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Ludmilla havia chegado a um acordo com o festival sobre a estrutura de seu show há meses, com a planta tendo sido aprovada pelo evento. Ela soube que não poderia usar tudo o que planejou na manhã do dia da apresentação, por volta das 11h, quando fez a passagem de som.
Duas estruturas foram vetadas. Uma delas é uma plataforma suspensa -exclusiva de Ludmilla. A outra é a passarela, que foi negada pelo Rock in Rio a pedido do rapper Travis Scott, atração principal do primeiro dia do evento. Ele quer ser o único a usá-la.
Na estreia do The Town, festival dos mesmos criadores do Rock in Rio feito em São Paulo no ano passado, Ludmilla disse ter investido R$ 3 milhões na estrutura que incluía um cofre gigante com telões de LED.
Quando tocou pela primeira vez no Rock in Rio, em 2022, numa das apresentações mais elogiadas daquela edição, a cantora também desembolsou R$ 2 milhões na montagem, pensada para o palco Sunset, o segundo maior do festival.
A expectativa era de que neste ano, no palco principal do Rock in Rio, ela também mostrasse uma estrutura elaborada.

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