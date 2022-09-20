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Música

Ludmilla divulga nova música sob o alter ego de ‘DJ Ludbrisa’

‘Tropa da Lud’ foi ouvida pela primeira vez no Rock in Rio. Música foi lançada oficialmente no último domingo, nas plataformas digitais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Setembro de 2022 às 08:59

A cantora Ludmilla
A cantora LudmillaA cantora Ludmilla Crédito: Instagram/@ludmillaInstagram/@ludmilla
A cantora Ludmilla divulgou na madrugada do domingo, 18, uma nova música em parceria com o DJ Will22. Tropa da Lud é uma composição executada pelo seu alter ego, a DJ Ludbrisa.
Não é a primeira vez que o single é apresentado ao público. Em seu show no Rock in Rio, considerado o melhor show do festival pela crítica, não somente pela performance icônica da cantora, mas também por fazer um protesto antirracista, a música foi executada agitando o público no Palco Sunset.
Tropa da Lud tem as batidas do funk e foi lançada em todas as plataformas digitais. A parceria da artista com o DJ Will22 não vem de agora.
Os dois trabalharam juntos em outras composições como Socadona e Foi Comigo. Além do lançamento do novo hit, Ludmilla é uma das atrações confirmadas da Micareta Salvador.
O evento acontecerá no período de 4 a 6 de novembro, no Wet N’ Wild, na capital baiana. Os ingressos estão já estão à venda.

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