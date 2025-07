Festival

Lollapalooza Brasil anuncia datas e nova modalidade de ingresso para edição em 2026

Venda de ingressos começa nesta terça (22), às 12h, na plataforma Ticketmaster

O festival Lollapalooza Brasil chega à 13ª edição em 2026. O evento acontece nos dias 20, 21 e 22 de março no autódromo de Interlagos, na região sul da capital paulista. A venda de ingressos começa nesta terça (22), às 12h, na plataforma Ticketmaster. As atrações ainda não foram divulgadas.>

O bilhete é vendido somente para clientes dos cartões de crédito Bradesco, Next, Bradescard e Digio, de todas as bandeiras. Os valores podem ser parcelados em até 12 vezes sem juros. Há isenção de taxas de conveniência. Confira as opções:>