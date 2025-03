Famosos

Grazi Massafera acompanha filha no Lollapalooza e fala sobre vida amorosa

No primeiro dia do festival, atriz curtiu show de Olivia Rodrigo ao lado de Sofia, 12 anos, fruto de seu relacionamento com Cauã Reymond

Publicado em 29 de março de 2025 às 10:42

Grazi Massafera aproveitou o primeiro dia do Lollapalooza, nesta sexta-feira (28), para acompanhar a filha, Sofia, no Autódromo de Interlagos. As duas foram assistir ao show de Olivia Rodrigo, principal atração do dia.>

Antes de entrar no evento, a atriz conversou com jornalistas e refletiu sobre os desafios de conciliar carreira e família. Mãe de Sofia, fruto de seu relacionamento com Cauã Reymond, ela destacou o quanto aprende diariamente com a filha, que está com 12 anos. "Cada dia tento ser uma mulher melhor para educar essa menina, né?", disse, bem-humorada.>

Ao ser perguntada pela reportagem sobre a expectativa para o show, Grazi confessou que começou a ouvir Olivia Rodrigo por influência. "Estou escutando por causa dela, para ser bem sincera. Ela tá ansiosa, há meses esperando", contou.>

Grazi acompanhou a filha, Sofia, de 12 anos, no primeiro dia do festival Crédito: Reprodução/Instagram @massafera

A atriz também falou sobre como encara a independência da Sofia e a importância de deixá-la viver suas próprias experiências. "Não tenho como protegê-la de uma maturidade que às vezes vem com sofrimento, com aprendizados que nem sempre são gostosos", refletiu. "Ela vai criar a própria história, por mais que eu seja essa mãe canceriana superprotetora".>

Grazi ainda comentou sobre sua vida amorosa e os rumores em torno de sua vida pessoal. Para ela, estar solteira tem seus altos e baixos, mas é algo que tem curtido. "É muito gostoso ser solteira, mas também tem os momentos de carência. Acontece, mas estou bem e apaixonada por isso", afirmou.>

Por Adrielly Souza>

