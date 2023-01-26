Livro resgata os 50 anos do festival "Guaraparistock", o Woodstock Capixaba

Resultado de uma intensa pesquisa, o livro "Memórias da Liberdade - 50 anos do Guaraparistock" - que será lançado nesta quinta (26), em Vitória - é uma oportunidade de conhecer uma parte da cultura capixaba pouco divulgada.
Em pauta, o lendário Festival de Verão de Guarapari, ocorrido em 1971, chamado (carinhosamente) pelos frequentadores de "Guaraparistock". Pouco se sabe sobre o evento, com exceção de alguns mitos alimentados por décadas. Alguns deles, a publicação tenta desvendar.
O festival dos hippies ou o Woodstock Capixaba, como foi chamado por muitos, aconteceu na região paradisíaca de Três Praias, em pleno governo do presidente Emílio Garrastazu Médici, em uma época de repressão do regime militar conhecida por "Anos de Chumbo".
Considerado o primeiro festival de música a céu aberto do Brasil, o encontro reuniu nomes como Milton Nascimento, Os Novos Baianos, Luiz Gonzaga, Taiguara, Tony Tornado e os capixabas Aprígio Lyrio e Cris Portela.
O festival é lembrado, sobretudo, pelo salto que Tony Tornado deu em pleno palco, que acabou atingindo uma espectadora. Por conta disso, o artista foi processado e sua carreira musical acabou caindo no ostracismo. Um dos objetivos do livro, aliás, é contar o que aconteceu com a vítima do cantor de Soul.
Palco perfeito para acolher a celebração de um fato histórico, a Biblioteca Estadual do Espírito Santo receberá o autor de "Memórias da Liberdade", Eduardo Maia, para falar sobre seu processo de pesquisa. O lançamento está marcado para começar às 19h, com entrada franca.
"Foi um trabalho de pesquisa que levou alguns anos. O livro possui entrevistas de artistas e espectadores, recortes de jornal, fotos inéditas, como um belo registro de Erasmo Carlos tocando violão em Três Praias para fãs. Foi um festival de música histórico", comentou Maia.
LANÇAMENTO DO LIVRO "MEMÓRIAS DA LIBERDADE - 50 ANOS DO GUARAPARISTOCK"
- QUANDO: Quinta (26), a partir das 19h, na Biblioteca Pública do Espírito Santo. Av. João Batista Parra, 165, Praia do Suá, Vitória
- COMO PARTICIPAR: Entrada franca
- COMO COMPRAR: Presencialmente no evento ou pela internet, a partir de sexta (27). Preço de lançamento: R$ 39