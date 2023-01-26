Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Livro resgata os 50 anos do festival "Guaraparistock", o Woodstock Capixaba
Cultura

Livro resgata os 50 anos do festival "Guaraparistock", o Woodstock Capixaba

"Memórias da Liberdade - 50 anos do Guaraparistock", de Eduardo Maia, será lançado nesta quinta-feira (26), às 19h, na Biblioteca Estadual do Espírito Santo, em Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de Janeiro de 2023 às 14:09

Público participante do Festival de Verão de Guarapari, evento retratado no livro
Público participante do Festival de Verão de Guarapari, evento retratado no livro "Memórias da Liberdade - 50 anos do Guaraparistock" Crédito: Fernando Lima
Resultado de uma intensa pesquisa, o livro "Memórias da Liberdade - 50 anos do Guaraparistock" - que será lançado nesta quinta (26), em Vitória - é uma oportunidade de conhecer uma parte da cultura capixaba pouco divulgada.
Em pauta, o lendário Festival de Verão de Guarapari, ocorrido em 1971, chamado (carinhosamente) pelos frequentadores de "Guaraparistock". Pouco se sabe sobre o evento, com exceção de alguns mitos alimentados por décadas. Alguns deles, a publicação tenta desvendar. 
O festival dos hippies ou o Woodstock Capixaba, como foi chamado por muitos, aconteceu na região paradisíaca de Três Praias, em pleno governo do presidente Emílio Garrastazu Médici, em uma época de repressão do regime militar conhecida por "Anos de Chumbo".
Considerado o primeiro festival de música a céu aberto do Brasil, o encontro reuniu nomes como Milton Nascimento, Os Novos Baianos, Luiz Gonzaga, Taiguara, Tony Tornado e os capixabas Aprígio Lyrio e Cris Portela.
O festival é lembrado, sobretudo, pelo salto que Tony Tornado deu em pleno palco, que acabou atingindo uma espectadora. Por conta disso, o artista foi processado e sua carreira musical acabou caindo no ostracismo. Um dos objetivos do livro, aliás, é contar o que aconteceu com a vítima do cantor de Soul.
Palco perfeito para acolher a celebração de um fato histórico, a Biblioteca Estadual do Espírito Santo receberá o autor de "Memórias da Liberdade", Eduardo Maia, para falar sobre seu processo de pesquisa. O lançamento está marcado para começar às 19h, com entrada franca. 
"Foi um trabalho de pesquisa que levou alguns anos. O livro possui entrevistas de artistas e espectadores, recortes de jornal, fotos inéditas, como um belo registro de Erasmo Carlos tocando violão em Três Praias para fãs. Foi um festival de música histórico", comentou Maia.

LANÇAMENTO DO LIVRO "MEMÓRIAS DA LIBERDADE - 50 ANOS DO GUARAPARISTOCK"

  • QUANDO: Quinta (26), a partir das 19h, na Biblioteca Pública do Espírito Santo. Av. João Batista Parra, 165, Praia do Suá, Vitória
  • COMO PARTICIPAR: Entrada franca
  • COMO COMPRAR: Presencialmente no evento ou pela internet, a partir de sexta (27). Preço de lançamento: R$ 39

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Guarapari Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 14/04/2026
Imagem de destaque
É sempre oportuno voltar a falar de vacinação
Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados