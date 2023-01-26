Animação será exibida para portadores de síndrome sensorial em Vila Velha

"Chef Jack - O Cozinheiro Aventureiro" será exibido em Vila Velha dentro da sessão "Cine Azul" Crédito: Divulgação

Esta semana, a atriz Giovanna Ewbank revelou que seu filho, Bless, é portador de Síndrome Sensorial, ou Transtorno de Processamento Sensorial (TPS), quadro em que, tanto o cérebro quanto o sistema nervoso, apresentam dificuldades para processar estímulos do ambiente e também os sentidos.

Este é o público-alvo do projeto "Cine Azul", que proporciona cinema adaptado aos portadores desta condição. A primeira sessão do ano acontece neste sábado (28), às 14h, no Cinesystem, no Boulevard Shopping Vila Velha. O título escolhido é a animação brasileira "Chef Jack - O Cozinheiro Aventureiro".

As sessões do projeto oferecem mais conforto, acessibilidade e diversão ao seu público, já que as projeções são adaptadas com o som mais baixo, luzes parcialmente acesas e permissão para a plateia interagir durante a exibição, seja cantando, dançando ou conversando.

"É uma alegria para o Boulevard Shopping Vila Velha ser pioneiro no Estado a receber este importante projeto de inclusão, que acontece em todo o país. As portas do Cinesystem estarão abertas para estas sessões que vão acontecer ao longo do ano, no último sábado de cada mês, sempre com filmes que divirtam e tragam mensagens positivas para o público", declara Carlos Oliveira, gerente de Marketing do estabelecimento.

Sucesso entre os pequenos, "Chef Jack - O Cozinheiro Aventureiro", de Guilherme Fiúza Zenha, segue as aventuras do cozinheiro Jack, um cara de bom coração, mas com uma pitada de excesso de confiança. Ele é um dos prodígios da Culinária de Aventura e viaja o mundo todo atrás dos ingredientes mais raros para completar suas receitas únicas.

SESSÃO "CINE AZUL", NO BOULEVARD SHOPPING, EM VILA VELHA