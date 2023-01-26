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Animação será exibida para portadores de síndrome sensorial em Vila Velha

"Chef Jack - O Cozinheiro Aventureiro" está na programação do "Cine Azul", que contará com projeção neste sábado (28), às 14h, no Boulevard Shopping
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de Janeiro de 2023 às 13:12

"Chef Jack - O Cozinheiro Aventureiro" será exibido em Vila Velha dentro da sessão "Cine Azul" Crédito: Divulgação
Esta semana, a atriz Giovanna Ewbank revelou que seu filho, Bless, é portador de Síndrome Sensorial, ou Transtorno de Processamento Sensorial (TPS), quadro em que, tanto o cérebro quanto o sistema nervoso, apresentam dificuldades para processar estímulos do ambiente e também os sentidos.
Este é o público-alvo do projeto "Cine Azul", que proporciona cinema adaptado aos portadores desta condição. A primeira sessão do ano acontece neste sábado (28), às 14h, no Cinesystem, no Boulevard Shopping Vila Velha. O título escolhido é a animação brasileira "Chef Jack - O Cozinheiro Aventureiro". 
As sessões do projeto oferecem mais conforto, acessibilidade e diversão ao seu público, já que as projeções são adaptadas com o som mais baixo, luzes parcialmente acesas e permissão para a plateia interagir durante a exibição, seja cantando, dançando ou conversando.
"É uma alegria para o Boulevard Shopping Vila Velha ser pioneiro no Estado a receber este importante projeto de inclusão, que acontece em todo o país. As portas do Cinesystem estarão abertas para estas sessões que vão acontecer ao longo do ano, no último sábado de cada mês, sempre com filmes que divirtam e tragam mensagens positivas para o público", declara Carlos Oliveira, gerente de Marketing do estabelecimento.
Sucesso entre os pequenos, "Chef Jack - O Cozinheiro Aventureiro", de Guilherme Fiúza Zenha, segue as aventuras do cozinheiro Jack, um cara de bom coração, mas com uma pitada de excesso de confiança. Ele é um dos prodígios da Culinária de Aventura e viaja o mundo todo atrás dos ingredientes mais raros para completar suas receitas únicas. 

SESSÃO "CINE AZUL", NO BOULEVARD SHOPPING, EM VILA VELHA

  • PROGRAME-SE: Exibição do filme "Chef Jack - O Cozinheiro Aventureiro" para pessoas portadoras de Transtorno de Processamento Sensorial
  • QUANDO: Neste sábado (28), a partir das 14h, no Cinesystem, Boulevard Shopping Vila Velha. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha
  • INGRESSOS: R$ 36,48 (inteira) e R$ 20, 48 (meia). À venda pela internet

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