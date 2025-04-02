Livro capixaba aborda os perigos das falsas curas para o autismo

Dia Mundial de Conscientização do Autismo Crédito: Shutterstock

Nesta quarta-feira (2), Dia Mundial de Conscientização do Autismo, a literatura se torna uma aliada na luta contra a desinformação e o charlatanismo. O escritor capixaba Maxwell dos Santos lança luz sobre o tema com o livro “Máfia dos Milagres”.

A obra infantojuvenil questiona falsas promessas de cura para o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e alerta sobre os riscos do negacionismo científico. O livro, disponível na Amazon, está concorrendo ao Prêmio Kindle Vozes Negras.

A narrativa acompanha Úrsula, uma jovem professora de ciências de 22 anos que se depara com um cenário preocupante: a disseminação de métodos duvidosos para "tratar" o autismo. Ao conhecer Arthur, um aluno de 13 anos com altas habilidades, ela descobre a atuação da influenciadora Nathalia Alves, que promove supostas curas sem respaldo científico.

Livro Máfia dos Milagres Crédito: Divulgação

Diante da exploração da vulnerabilidade das famílias, Úrsula decide enfrentar o problema e combater a desinformação. A obra aborda temas cruciais para a sociedade atual, como o negacionismo científico, o charlatanismo e falsas curas, o autismo e a inclusão e a luta pela verdade.