Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cultura

7 livros protagonizados por animais para crianças

Estas produções trazem valiosas lições sobre amizade, amor, coragem, luto e o sentido da vida
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 14 de Março de 2025 às 16:37

Livros protagonizados por animais são ideais para crianças (Imagem: Creative_Bird | Shutterstock)
Livros protagonizados por animais são ideais para crianças Crédito: Imagem: Creative_Bird | Shutterstock
Livros protagonizados por animais são uma forma divertida e emocionante de explorar diferentes perspectivas do mundo com as crianças. Seja por meio de uma raposinha lidando com o luto ou um cãozinho que acredita ser humano, essas narrativas oferecem lições profundas embaladas por histórias cativantes e cheias de emoção.
Para conferir valiosas lições sobre amizade, amor, coragem, luto e, até mesmo, reflexões sobre o sentido da vida, confira a lista completa de indicações e escolha seu próximo companheiro literário!

1. Claudim bota a mão na massa

&#8220;Claudim bota a mão na massa&#8221; é uma história divertida sobre autodescoberta e família, acompanhando o cachorrinho Claudim em sua busca por um talento especial (Imagem: VR Editora | Ilustrações de Bruno Jacob)
“Claudim bota a mão na massa” é uma história divertida sobre autodescoberta e família, acompanhando o cachorrinho Claudim em sua busca por um talento especial (Imagem: VR Editora | Ilustrações de Bruno Jacob) Crédito:
Ele não curte surfar como o tio Claudião. Não sabe pintar com os olhos vendados do mesmo jeito que a prima Claudoca. Nem desenterrar fósseis de dinossauro igual à tia Claudete. Será que o cachorrinho Claudim vai encontrar seu verdadeiro talento? Esta é uma história sobre autodescoberta e família, escrita por uma das maiores atrizes da atualidade, Jennifer Aniston, e ilustrada pelo designer brasileiro Bruno Jacob.

2. O Caranguejo Irritado em: Este livro é meu! (E eu não te empresto)

&#8220;O Caranguejo Irritado em: Este livro é meu! (E eu não te empresto)&#8221; traz uma lição divertida sobre dividir e lidar com frustrações (Imagem: VR Editora | Ilustrações de Flávia Borges)
“O Caranguejo Irritado em: Este livro é meu! ” traz uma lição divertida sobre dividir e lidar com frustrações (Imagem: VR Editora | Ilustrações de Flávia Borges) Crédito: E eu não te empresto
O Caranguejo, de autoria de André Catarinacho, é um animalzinho muito rabugento e não gosta de dividir nada – nem brinquedos, nem histórias, muito menos este livro! Para afastar os leitores, ele usa caretas, protestos e até um alfabeto de coisas nada convencionais. Mas será que o protagonista vai conseguir afastar os curiosos? Com bom-humor e psicologia reversa, esta divertida história ensina às crianças a importância de compartilhar, lidar com frustrações e descobrir que dividir pode ser mais divertido do que parece.

3. Eu queria poder te dizer

Em &#8220;Eu queria poder te dizer&#8221;, uma pequena raposa aprende a lidar com o luto e a importância das memórias afetivas (Imagem: VR Editora | Ilustrações de Chiaki Okada)
Em “Eu queria poder te dizer”, uma pequena raposa aprende a lidar com o luto e a importância das memórias afetivas Crédito: Imagem: VR Editora | Ilustrações de Chiaki Okada
Esta narrativa poética, de Jean-François Sénéchal, aborda formas de acolher os próprios sentimentos para lidar com o luto na infância , a partir da jornada emocional de uma raposinha que está sofrendo com a morte da querida avó. A personagem mostra ao pequeno leitor que falar sobre as emoções, escrever cartas de despedida, ir a lugares que frequentavam juntas e até mesmo reviver recordações felizes são bons caminhos para compreender e enfrentar a tristeza da perda.

4. Meu nome é Não, Tião!

&#8220;Meu nome é Não, Tião!&#8221; mistura humor e imaginação em uma história cheia de confusões e amor canino (Imagem: VR Editora | Ilustrações de Mike Lowery)
“Meu nome é Não, Tião!” mistura humor e imaginação em uma história cheia de confusões e amor canino Crédito: Imagem: VR Editora | Ilustrações de Mike Lowery
Este é o diário do Não, Tião, um cãozinho que se considera um ser humano e vê como sua grande responsabilidade proteger sua família de coisos-sem-pelos , os Peterson – Elaine, Gary e o filho deles, Justin. Neste livro de Drew Daywalt, o pequeno leitor vai encontrar todos os segredos e aventuras (que estão mais para confusões) do protagonista, além da história de como ele salvou todo mundo de um fim terrível.

5. Solução do peixe-boi

Na fábula rimada &#8220;Solução do peixe-boi&#8221;, os amigos da floresta tentam ajudar o peixe-boi a se livrar de um soluço insistente (Imagem: VR Editora | Ilustrações de Joana Lira)
Na fábula rimada “Solução do peixe-boi”, os amigos da floresta tentam ajudar o peixe-boi a se livrar de um soluço insistente Crédito: Imagem: VR Editora | Ilustrações de Joana Lira
Uma história de superação e amizade na fauna brasileira! Nesta obra, a cordelista Mari Bigio e a ilustradora Joana Lira apresentam um peixe-boi que enfrenta um soluço que parece não ter fim. Sem perder a esperança , o mamífero aquático conta com a ajuda dos amigos da floresta: garça, cobra-d’água, paca, jacaré, tainha, sapo e até um ratinho, que tentam encontrar um jeito de salvá-lo.

6. Dinomágicos: conheça o mundo dos dinossauros

&#8220;Dinomágicos: conheça o mundo dos dinossauros&#8221; leva o leitor a uma jornada pela Pré-História com lentes especiais para descobrir dinossauros (Imagem: VR Editora | Ilustrações de Carnovsky)
“Dinomágicos: conheça o mundo dos dinossauros” leva o leitor a uma jornada pela Pré-História com lentes especiais para descobrir dinossauros Crédito: Imagem: VR Editora | Ilustrações de Carnovsky
Esta coleção é a oportunidade perfeita para desbravar a Pré-História em um caleidoscópio de cores. Em capa dura e formato grande, a edição acompanha três lentes especiais coloridas em vermelho, verde e azul para o leitor conhecer, de um jeito interativo e divertido, os dinossauros mais espetaculares que viveram em cada continente. As ilustrações são da dupla de designers Carnovsky, Silvia Quintanilla e Francesco Rugi, e o texto é da editora de livros infantis Lucy Brownridge.

7. Dentro do pote

Em &#8220;Dentro do pote&#8221;, Leocádio adora colecionar objetos e memórias, mostrando que pequenos detalhes podem carregar grandes significados (Imagem: VR Editora | Ilustrações de Deborah Marcero)
Em “Dentro do pote”, Leocádio adora colecionar objetos e memórias, mostrando que pequenos detalhes podem carregar grandes significados Crédito: Imagem: VR Editora | Ilustrações de Deborah Marcero
Leocádio adora colecionar. Em potes de vidro, coleta as coisas simples que encontra em seu dia a dia, como folhas, penas e pedras com formato de coração. Mas, quando conhece Lídia, eles começam a reunir coisas inimagináveis, difíceis de acreditar que podem caber num pote. Escrito e ilustrado pela educadora infantil norte-americana Deborah Marcero, este livro instiga os pequenos leitores a refletirem sobre temas profundos, como a importância de cultivar sentimentos, amizades e lembranças.
Por Luísa Santini

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Com Sofia Madeira, Brasil conquista prata na Copa do Mundo de ginástica rítmica
Com Sofia Madeira, Brasil conquista prata na Copa do Mundo
Imagem de destaque
6 dicas para aproveitar espaços pequenos com conforto e eficiência
Imagem de destaque
Ciclista morre após ser atingido por moto em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados