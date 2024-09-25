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Música

Linkin Park anuncia show em São Paulo; veja onde, quando, valores e como comprar

Turnê marca o retorno da banda após sete anos de pausa, com nova vocalista, Emily Armstrong
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 25 de Setembro de 2024 às 10:02

Emily Armstrong é anunciada como nova vocalista do Linkin Park
Emily Armstrong é anunciada como nova vocalista do Linkin Park Crédito: James Minchin III/Divulgação
A banda de rock alternativo Linkin Park, que anunciou a volta depois de sete anos de pausa, vai passar pelo Brasil com a turnê From Zero World Tour. O show será em São Paulo, em 15 de novembro, no Allianz Parque, e acaba de ser divulgado junto de outras novas datas da atração pelo mundo.
No mesmo dia, a banda lançará o álbum From Zero, o primeiro gravado com a nova vocalista, Emily Armstrong. Duas novas músicas foram liberadas últimas semanas, The Emptiness Machine e Heavy Is The Crown, que será tema do Campeonato Mundial de League of Legends de 2024.
Os ingressos serão vendidos pela Ticketmaster e custam entre R$ 240 e R$ 890.
Na quarta, 25 de setembro, começam as pré-vendas exclusivas do fã-clube LP Underground. Haverá um setor especial à venda para os membros: LPU PIT 1 (à direita) e LPU PIT 1 (à esquerda), com ingressos por R$ 445 (meia entrada) e R$ 890 (inteira).
Na quinta, 26, haverá pré-venda exclusiva para clientes Santander Select e Private, com parcelamento em até 5 vezes sem juros. Para demais clientes do banco, a pré-venda ocorre na sexta, 27 de setembro.
A venda geral acontece a partir de segunda-feira, 30 de setembro, com parcelamento no cartão em até 3 vezes sem juros.
Em todos os casos, os ingressos estarão disponíveis para compra on-line, a partir das 10h, ou a partir das 11h na bilheteria oficial no Shopping Ibirapuera (Av. Ibirapuera, 3103, Indianópolis, São Paulo). São permitidos até quatro ingressos por CPF, sendo duas meias-entradas.

Serviço

  • Linkin Park: From Zero World Tour em São Paulo
  • Onde: Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca
  • Quando: 15 de novembro, uma sexta-feira
  • Horário: 20h30
  • Início das vendas: Pré-venda exclusiva do fã-clube LP Underground: quarta (25)
  • Pré-venda exclusiva clientes Santander Select e Private: quinta (26)
  • Pré-venda para demais clientes Santander: sexta (27)
  • Venda geral: segunda (30)
  • Valores dos ingressos: Cadeira Superior: R$ 240 (meia entrada) e R$ 480 (inteira)
  • Cadeira Inferior: R$ 345 (meia entrada) e R$ 690 (inteira)
  • Pista Comum: R$ 290 (meia entrada) e R$ 580 (inteira)
  • Pista Premium: R$ 445 (meia entrada) e R$ 890 (inteira)

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