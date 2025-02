Tradição

Lavagem do Sambão do Povo abre o Carnaval de Vitória nesta sexta-feira (21)

Concentração será a partir das 16h, reunindo representantes de escolas de samba, religiosos de matriz africana e a comunidade carnavalesca

A tradicional Lavagem do Sambão do Povo, evento que marca o início oficial do Carnaval de Vitória, acontece nesta sexta-feira (21), às 18h. A concentração será a partir das 16h, reunindo representantes de escolas de samba, religiosos de matriz africana e a comunidade carnavalesca para um ato de fé, respeito e tradição. >