Knotfest anuncia Judas Priest e Pantera Reunion no line-up

A banda britânica Judas Priest é uma das atrações do Knotfest Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress

Especializado na cultura do rock e do metal, o festival Knotfest chega ao Brasil pela primeira vez e já está com seu line-up completo: Judas Priest e Pantera Reunion foram anunciadas nesta quinta-feira, 25, e fecham a programação do evento que vai acontecer no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, em 18 de dezembro.

Serão dois palcos no evento: o Knotstage, que contará com o Slipknot, idealizador do festival, fechando a noite, e o Carnival Stage, com Judas Priest como headliner.

O festival vai ter a presença também do grupo Bring Me The Horizon, Sepultura, Trivium, Mr Bungle, Motionless in White, Vended, Project46 e também Oitão e Jimmy & Rats, também anunciados nesta quinta.

Os britânicos do Judas Priest são considerados um dos precursores do heavy metal moderno e um dos grupos mais influentes na história do gênero. Já o Pantera é uma das bandas de maior sucesso no metal dos anos 1990.

Atualmente, os ingressos já estão no terceiro lote e os valores variam a partir de R$ 425.

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