Knotfest anuncia Judas Priest e Pantera Reunion no line-up

Especializado na cultura do rock e do metal, o festival Knotfest chega ao Brasil pela primeira vez e já está com seu line-up completo: Judas Priest e Pantera Reunion foram anunciadas nesta quinta-feira, 25, e fecham a programação do evento que vai acontecer no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, em 18 de dezembro.
Serão dois palcos no evento: o Knotstage, que contará com o Slipknot, idealizador do festival, fechando a noite, e o Carnival Stage, com Judas Priest como headliner.
O festival vai ter a presença também do grupo Bring Me The Horizon, Sepultura, Trivium, Mr Bungle, Motionless in White, Vended, Project46 e também Oitão e Jimmy & Rats, também anunciados nesta quinta.
Os britânicos do Judas Priest são considerados um dos precursores do heavy metal moderno e um dos grupos mais influentes na história do gênero. Já o Pantera é uma das bandas de maior sucesso no metal dos anos 1990.
Atualmente, os ingressos já estão no terceiro lote e os valores variam a partir de R$ 425.
SERVIÇO
- KNOTFEST
- Quando: 18 de dezembro, a partir das 11h30
- Onde: Sambódromo do Anhembi: Av. Olavo Fontoura, 1209 - Santana - São Paulo/SP
- Abertura dos portões: 11h
- Classificação Etária: 15 anos. De 5 anos a 14 anos somente acompanhados dos pais ou responsáveis legais.Menores de 18 anos não poderão acessar os espaços das áreas VIP, mesmo acompanhados dos pais ou responsáveis legais. Não será permitida a entrada de crianças menores de 05 anos no evento.
- Ingressos:
- Pista - 3º Lote: R$ 850,00 (inteira) | R$ 510,00 (ingresso social) | R$ 425,00 (meia-entrada legal)
- Para mais informações sobre as opções de VIP PackageExperiences, acesse Eventim.com.br
- Bilheteria Oficial - Sem Cobrança de Taxa de Serviço
- Estádio Cícero Pompeu de Toledo - Estádio do Morumbi - Bilheteria 5
- Portão 15A (setor visitante oeste), acesso pela Avenida Giovanni Gronchi, Praça Roberto Gomes Pedrosa - Morumbi, São Paulo - SP, 05653-070
- Funcionamento: Dia 26/11 das 12h às 17h
- Quarta a sexta-feira das 13h às 17h
- Meia-Entrada e Ingressos Promocionais: Confira em https://www eventim.com.br/meia-entrada as leis de meia-entrada, identificando quem tem direito ao benefício e os documentos comprobatórios.
- Ingresso Social: Parte do valor do ingresso será destinada a instituição beneficente The FriendshipCircle. Não é preciso levar nada complementar ao local no dia do evento.