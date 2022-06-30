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Vitória e Anchieta

Japinha Conde e Trio Forrozão animam Festas de São Pedro no ES

São Pedro ganha homenagem com duas festas: uma em Anchieta e outra em Vitória. São 11 atrações que se apresentam, de sexta (1°) a domingo (3), de graça
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 30 de Junho de 2022 às 17:22

Japinha Conde e Trio Forrozão são atrações das Festas de São Pedro no ES
Japinha Conde e Trio Forrozão são atrações das Festas de São Pedro no ES Crédito: Divulgação
Se você procura um arrasta-pé dos bons, seu destino pode ser Anchieta ou Vitória. Até domingo (3), a tradicional Festa de São Pedro promete agitar os municípios. Serão 11 atrações animando os festejos que acontecem na Praça São Pedro, no Centro de Anchieta, e na Praça do Papa, na Enseada do Suá, em Vitória.
Organizadas pelas prefeituras das cidades, as festas têm programação gratuita. Entre os destaques, os shows de Trio Forrzão, Alemão do Forró e Japinha Conde.
Em Anchieta, os shows começam a partir das 21h, na sexta (1) e no sábado (2). Prateados, Trio Forrózão, Forró Comichão, Tropical Brasil são as atrações nestes dois dias.
No domingo, a programação começa às 14h com apresentação do grupo Sambasoul, seguido pela dupla João Victor e Vinícius. Vale lembrar todos os shows são gratuitos.
Na Capital, os shows começam às 20h, tanto na sexta (1) quando no sábado (2). Nestes dias, se apresentam Reder Matos, Alemão do Forró, Rodrigo Balla e Japinha Conde. O domingo (3) terá procissão marítima, às 10h, e apresentação do grupo "Cozinha Capixaba", às 13h.

FESTAS DE SÃO PEDRO 2022

  • Quando: de sexta (1º) a domingo (3)
  • Onde: Praça São Pedro, no Centro de Anchieta; e na Praça do Papa, na Enseada do Suá, em Vitória
  • Gratuito

  • PROGRAMAÇÃO DE ANCHIETA
  • SEXTA (1º)
  • 20h30- Abertura com Homenagem aos ‘Pescadores Ausentes’
  • 21h- Show da Banda Prateados
  • 23h- Show da Banda Trio Forrozão

  • SÁBADO (2)
  • 21h- Show da Banda Tropical Brasil
  • 23h- Show da Banda Comichão

  • DOMINGO (3)
  • 14h- Show Grupo de Pagode Sambasoul
  • 16h- Show da Dupla João Victor e Vinícius.

  • PROGRAMAÇÃO DE VITÓRIA
  • SEXTA (1º)
  • 19h - Abertura da 94ª Festa de São Pedro
  • 20h - Reder Matos
  • 22h - Alemão do Forró

  • SÁBADO (2)
  • 20h - Rodrigo Balla
  • 22h - Japinha Conde

  • DOMINGO (3)
  • 10h - Procissão Marítima
  • 13h - Grupo "Cozinha Capixaba"

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