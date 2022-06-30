Japinha Conde e Trio Forrozão animam Festas de São Pedro no ES

Japinha Conde e Trio Forrozão são atrações das Festas de São Pedro no ES Crédito: Divulgação

Se você procura um arrasta-pé dos bons, seu destino pode ser Anchieta ou Vitória. Até domingo (3), a tradicional Festa de São Pedro promete agitar os municípios. Serão 11 atrações animando os festejos que acontecem na Praça São Pedro, no Centro de Anchieta, e na Praça do Papa, na Enseada do Suá, em Vitória.

Organizadas pelas prefeituras das cidades, as festas têm programação gratuita. Entre os destaques, os shows de Trio Forrzão, Alemão do Forró e Japinha Conde.

Em Anchieta, os shows começam a partir das 21h, na sexta (1) e no sábado (2). Prateados, Trio Forrózão, Forró Comichão, Tropical Brasil são as atrações nestes dois dias.

No domingo, a programação começa às 14h com apresentação do grupo Sambasoul, seguido pela dupla João Victor e Vinícius. Vale lembrar todos os shows são gratuitos.

Na Capital, os shows começam às 20h, tanto na sexta (1) quando no sábado (2). Nestes dias, se apresentam Reder Matos, Alemão do Forró, Rodrigo Balla e Japinha Conde. O domingo (3) terá procissão marítima, às 10h, e apresentação do grupo "Cozinha Capixaba", às 13h.

FESTAS DE SÃO PEDRO 2022