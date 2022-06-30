Concerto com músicas inspiradas em games anima o Sesc Glória, em Vitória

Orquestra Sinfônica do ES faz concerto com músicas de games nesta quinta (30) e sexta-feira (01) Crédito: Marcelo Siqueira/Secult

Música clássica e games combinam? Pode soar estranho a combinação desses dois universos, mas essa pergunta será respondida através de apresentações da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses), nesta quinta (30) e sexta-feira (01), às 20h30. Com músicas-tema de games com arranjos sinfônicos, um concerto especial promete agitar o Sesc Glória, em Vitória, no evento Game Cultura.

O repertório contará com trilhas sonoras clássicas dos jogos Super Mario Bros, The Legend Of Zelda, Castlevania e Final Fantasy, na série "Concertos Especiais: Games". Segundo o maestro Helder Trefzger, o concerto também vai trazer imagens dos jogos que serviram de inspiração. Para ele, algumas músicas-tema de videogames são verdadeiras obras de arte.

Trilhas de Zelda, Mario e Castlevania serão apresentadas em concerto da Oses Crédito: Divulgação

“Nestes dois dias de apresentação, as trilhas dos jogos eletrônicos, dos clássicos aos mais atuais, serão tocadas por uma orquestra formada por 70 instrumentistas. Durante a apresentação, haverá um telão que vai mostrar trechos dos jogos”, informou.

O concerto faz parte do Game Cultura, promovido pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult). O evento tem como objetivo apresentar uma programação totalmente dedicada ao universo dos games e dos desenvolvedores de jogos eletrônicos, levando ao público a representatividade de um dos setores de entretenimento mais promissores da economia criativa.

A programação do Game Cultura começa nesta quinta-feira (30), às 19h, com a mesa “Ecossistema dos Games no Espírito Santo”. A conversa vai contar com a presença da artista 3D Gabriella Balista; da ilustradora de jogos e personagens Raissa Hofmann e do desenvolvedor de jogos Victor Hugo Körting, do Mobo Games, sob mediação de Rafael Lontra (Mito Games).

Na ocasião, também será apresentado ao público os proponentes selecionados no Edital de Cultura Digital de 2021, que pela primeira vez conta com uma categoria voltada para Produção de Games, Realidade Aumentada e Aplicativos. O eixo do edital prevê o apoio à criação e produção de jogos eletrônicos, conteúdos em Realidade Aumentada e Aplicativos inéditos, propostos individualmente, por Grupos/Coletivos ou empresas produtoras de conteúdos digitais.

O secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha, falou sobre a importância do segmento para a economia. “É impossível pensar num programa de desenvolvimento econômico pela Economia Criativa, sem dar atenção para o mercado de games. O ‘Game Cultura’ traz a experiência e o debate dessa que é hoje uma potência mundial e cada vez mais forte e presente no Brasil”, destacou.

Os ingressos para participar do Game Cultura custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) e podem ser adquiridos com antecedência na bilheteria do teatro ou através do site Lets Events (confira a programação abaixo).