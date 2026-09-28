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Turnê

Jão anuncia turnê do disco 'Memórias Póstumas', com shows em cinco capitais

Venda geral de ingressos começa em 1º de outubro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Setembro de 2026 às 14:19

O cantor Jão e a atriz Marisa Sabino em imagem do disco 'Memórias Póstumas'
O cantor Jão e a atriz Marisa Sabino em imagem do disco 'Memórias Póstumas' Hugo Comte/Divulgação
Jão anunciou nesta segunda-feira (28) a turnê de seu quinto álbum de estúdio, "Memórias Póstumas".
A série de shows começa em 31 de outubro, no Rio de Janeiro, e passa por Belo Horizonte, em 21 de novembro, Recife, em 28 de novembro, e Brasília, em 12 de dezembro, antes de retornar a São Paulo em 27 de março de 2027.
O anúncio ocorre três dias após o cantor reunir 60 mil pessoas em São Paulo, em seu retorno aos palcos depois de mais de um ano afastado. O período foi marcado pela morte de seu pai, que inspirou o novo disco, e por um afastamento das redes sociais.
A pré-venda para clientes Itaú começa em 29 de setembro, às 10h, para clientes Private Bank e Personnalité, e em 30 de setembro, no mesmo horário, para os demais clientes do banco. A venda geral será aberta em 1º de outubro, às 10h, pela Eventim, com desconto de 30% para compras de clientes Itaú com cartões de crédito durante o período de pré-venda.

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