Jão anuncia turnê do disco 'Memórias Póstumas', com shows em cinco capitais

Jão anunciou nesta segunda-feira (28) a turnê de seu quinto álbum de estúdio, "Memórias Póstumas".

A série de shows começa em 31 de outubro, no Rio de Janeiro, e passa por Belo Horizonte, em 21 de novembro, Recife, em 28 de novembro, e Brasília, em 12 de dezembro, antes de retornar a São Paulo em 27 de março de 2027.

O anúncio ocorre três dias após o cantor reunir 60 mil pessoas em São Paulo, em seu retorno aos palcos depois de mais de um ano afastado. O período foi marcado pela morte de seu pai, que inspirou o novo disco, e por um afastamento das redes sociais.