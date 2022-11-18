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No Rio de Janeiro

Incêndio atinge estúdio da Globo e destrói parte de set de "Todas as Flores"

Segundo jornal "O Globo", não houve vítimas e as chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros e pela Brigada de Incêndio da emissora carioca
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 18 de Novembro de 2022 às 15:44

Incêndio atinge parte de cenário da novela 'Todas as flores' na Globo
Incêndio atinge parte de cenário da novela "Todas as Flores", na Rede Globo Crédito: Reprodução/Redes Sociais/Twitter
Um incêndio atingiu os Estúdios Globo (antigo Projac), em Curicica, Zona Oeste do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (18). Segundo o jornal "O Globo", o acidente começou na locação que serve de cenário para a loja Rhodes, na novela "Todas as Flores", que anda fazendo muito sucesso no streaming Globoplay.
De acordo com comunicado divulgado pela emissora carioca, não houve vítimas e as chamas já foram controladas. "Não havia profissionais no local no momento do incêndio e não houve feridos. O fogo foi controlado pela Brigada de Incêndio da Globo e por bombeiros do 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros, que ainda estão no local. As causas ainda estão sendo apuradas", diz a nota.
Ainda segundo a emissora carioca, o acidente não irá impactar a exibição, e gravação, da trama de João Emanuel Carneiro. "Não haverá impacto na produção da novela, pois o interior do cenário atingido pelo fogo, a loja Rhodes, é reproduzido em estúdio", adianta o comunicado.
Curiosamente, ocorreu um incêndio na trama de "Todas as Flores", mas especificamente no 16º capítulo. Na história, o fogo se alastra pela loja Rhodes e os personagens de Ana Beatriz Nogueira e Nilton Bicudo acabam morrendo.
Durante o incêndio desta sexta-feira (18), vários internautas que estavam próximos ao local fizeram registros. Em alguns vídeos, é possível ver a fumaça ocupando a orla da Barra da Tijuca, bairro próximo aos Estúdios Globo.

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