Incêndio atinge estúdio da Globo e destrói parte de set de "Todas as Flores"

Incêndio atinge parte de cenário da novela "Todas as Flores", na Rede Globo Crédito: Reprodução/Redes Sociais/Twitter

Um incêndio atingiu os Estúdios Globo (antigo Projac), em Curicica, Zona Oeste do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (18). Segundo o jornal "O Globo", o acidente começou na locação que serve de cenário para a loja Rhodes, na novela "Todas as Flores", que anda fazendo muito sucesso no streaming Globoplay.

De acordo com comunicado divulgado pela emissora carioca, não houve vítimas e as chamas já foram controladas. "Não havia profissionais no local no momento do incêndio e não houve feridos. O fogo foi controlado pela Brigada de Incêndio da Globo e por bombeiros do 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros, que ainda estão no local. As causas ainda estão sendo apuradas", diz a nota.

Incêndio nos Estúdios Globo, antigo Projac, em Jacarepaguá no Rio de Janeiro. pic.twitter.com/giyw7PmlcV — tuca (@tucabr54) November 18, 2022

Ainda segundo a emissora carioca, o acidente não irá impactar a exibição, e gravação, da trama de João Emanuel Carneiro. "Não haverá impacto na produção da novela, pois o interior do cenário atingido pelo fogo, a loja Rhodes, é reproduzido em estúdio", adianta o comunicado.

Curiosamente, ocorreu um incêndio na trama de "Todas as Flores", mas especificamente no 16º capítulo. Na história, o fogo se alastra pela loja Rhodes e os personagens de Ana Beatriz Nogueira e Nilton Bicudo acabam morrendo.

Durante o incêndio desta sexta-feira (18), vários internautas que estavam próximos ao local fizeram registros. Em alguns vídeos, é possível ver a fumaça ocupando a orla da Barra da Tijuca, bairro próximo aos Estúdios Globo.