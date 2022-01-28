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Música

iHeartRadio Music Awards divulga indicados e novas categorias para 2022

Olivia Rodrigo, Justin Bieber, Doja Cat foram os mais indicados; a premiação está marcada para 22 de março, em Los Angeles
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 09:42

Justin Bieber
Justin Bieber Crédito: FramePhoto/Folhapress
O cantor Justin Bieber lidera as indicações para o iHeartRadio Music Awards com nove nomeações graças a seus dois grandes sucessos colaborativos de 2021, Peaches, com Daniel Caesar e Giveon, e Fique, com The Kid LAROI.
A estrela revelação Olivia Rodrigo tem oito indicações para singles de sua estreia, enquanto Doja Cat e Giveon somam sete para a premiação que vai ao ar de Los Angeles em 22 de março.
O iHeartRadio Music Awards homenageia os artistas mais tocados do ano em suas estações e aplicativos, e os fãs podem votar em várias categorias, incluindo Best Fan Army, Best Lyrics, Best Cover Song e Best Music Vídeo.
As duas canções de Bieber estão indicadas a Música do Ano, contra composições defendidas por Rodrigo, Adele, Ed Sheeran, Silk Sonic, Dua Lipa, Lil Nas X, Ariana Grande e Doja Cat com SZA.

COLABORAÇÃO

Olivia Rodrigo está indicada a artista feminina do ano, ao lado de Grande, Doja Cat, Dua Lipa e Taylor Swift. Doja Cat tem duas músicas na categoria de melhor colaboração para Kiss Me More, com SZA, e para Best Friend, com Saweetie.
Giveon, Rodrigo, The Kid LAROI, Maneksin e Tate McRae estão todos nomeados para melhor novo artista pop.
O iHeartRadio Music Awards será transmitido na Fox a partir do Shrine Auditorium e transmitido nas estações iHeartRadio e no aplicativo. Fonte: Associated Press.

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